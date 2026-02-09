Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi milli dayanışmayla hayat bulacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen "Şanla Şerefle 57. Yıl" programına katılıyor.

Bahçeli'nin, burada yaptığı konuşmasının satır başları şöyle;

Terörsüz Türkiye hedefi milli dayanışmayla hayat bulacaktır.

Milletimize hizmette karşılık beklemedik, bu ülkenin her insanını Allah için sevip bağrımıza bastık.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken barış, huzur, insan hakları ve dayanışmanın hakim olması gayemizdir. Terörsüz türkiye bu gayenin taçlanmasıdır.

Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız. MHP, bunun için gereken ne bedel varsa ödemeye hazırdır.

(Terörsüz Türkiye) Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır. Bu taşınma isterse ömrümüze mal olsun gerçekleştirilecektir.

Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri ve yapısını tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kastetmekle eş değerdir.

