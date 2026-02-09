Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.02.2026 14:09

Alacakları ödenmeyen Buca Belediyesi işçileri iş bıraktı

Buca Belediyesinde çalışan 1886 işçi, fazla mesai ücreti ve yan haklar gibi alacakları ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemine başladı.

Alacakları ödenmeyen Buca Belediyesi işçileri iş bıraktı
[Fotograf: AA]

Belediye önünde toplanan işçiler, "Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz", "Bize ekmek yoksa size huzur yok" sloganları attı.

Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere belediye yönetiminin daha önce sendikadan zaman istediğini, yeterli zamanı verdiklerini söyledi.

Verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Yıldız, bugünden itibaren iş bırakma eylemi başlattıklarını dile getirdi.

Yıldız, işçilerin işlere gelirken, eve giderken yol parası bulamadıklarını belirterek, "İşçiler, evine ekmek götüremiyor. Hepsinin dünya kadar borcu var, hepsi hacizlik. Alacaklarının ödenmediği yerde işçinin çalışmasını beklemek ancak akıl tutulması olur. Biz, Buca halkına verdiğimiz hizmeti aksattığımız için zaten şu anda sıkıntı yaşıyoruz, üzülüyoruz. Bizim tek derdimiz, işçinin alacakları zamanında ödensin." diye konuştu.

İşçilerin kişi başı alacakları ücretin 60-70 bin lira civarında olduğunu anlatan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ücret, birileri için az görünebilir ama buradaki işçi için yaşam sebebi. Çoğu ev kirasını ödeyemiyor. Bugün 'Buca Belediyesi'nde çalışıyorum.' dediğiniz için Buca halkı ya da Buca'daki ev sahipleri, size artık ev vermiyor. Marketler, artık size borçla, veresiye herhangi bir eşya vermiyor, bu haldeyiz. Meclisi acil toplasınlar, bir araya gelsinler. Kredi ile ilgili gereken görüşmeleri yapsınlar."

Sıradaki Haber
Antalya'nın doğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
15:09
Rusya: Orta Doğu'da çözüm süreci engelleniyor
15:04
İtalya'da film gibi soygun girişimi: Yolu ateşe verip çatışmaya girdiler
15:10
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi milli dayanışmayla hayat bulacaktır
14:52
Piknik yaparken bulduğu top mermisini müzeye teslim etti
14:19
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Erzurum'da çocuklar Türkiye’nin uzay misyonunu yakından tanıyor
Erzurum'da çocuklar Türkiye’nin uzay misyonunu yakından tanıyor
FOTO FOKUS
TUSAŞ'ın yeni Kamikaze İHA'sı vitrine çıkıyor
TUSAŞ'ın yeni Kamikaze İHA'sı vitrine çıkıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ