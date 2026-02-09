Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
TRT Haber 09.02.2026 13:02

Bakanlık arz-talep dengesi için kanatlı eti ihracatına 'dur' dedi

Ticaret Bakanlığı, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirlerin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

Bakanlık arz-talep dengesi için kanatlı eti ihracatına 'dur' dedi

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, son dönemde bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileriyle birlikte iç talepte gözlemlenen artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimlerin, bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerinin hızlanmasına neden olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmelerinin yakından izlendiğine, fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları çerçevesinde seyredip seyretmediğinin titizlikle değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu çerçevede, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici adım olarak kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirler bugün itibarıyla hayata geçirilmiştir. Tüketicilerimizi mağdur edebilecek ve fahiş fiyat istismarı yoluyla piyasa işleyişini bozabilecek nitelikteki her türlü uygulama ve spekülatif fiyatlama davranışı, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte, gerekli denetim ve yaptırım süreçleri kararlılıkla yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Hassasiyetle izleniyor"

Açıklamada, Bakanlığın, gıda arz güvenliği kapsamında temel gıda ürünlerini, bilhassa halkın sofrasına doğrudan dokunan ürünlerdeki gelişmeleri de hassasiyetle izlediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Başta perakende ve toptan ticaret kuruluşları denetim birimlerimizce yoğun şekilde denetlenmekte, denetim sonuçları kamuoyumuzla şeffaf şekilde paylaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşmasının sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

Ticaret Bakanlığı
