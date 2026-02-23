Parçalı Bulutlu 5.4ºC Ankara
Türkiye
AA 23.02.2026 17:03

HÜRJET, Antalya semalarında test uçuşları yapacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET projesi kapsamında Antalya'da test uçuşlarının gerçekleştirileceği bildirildi.

HÜRJET, Antalya semalarında test uçuşları yapacak

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Şubat-16 Mart tarihlerinde Antalya Hava Meydan Komutanlığından kalkışlı olarak Antalya Körfezi'nden Gazipaşa'ya kadar uzanan deniz sahası üzerinde test uçuşları yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu uçuşlar sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna bağlı olarak patlama benzeri yüksek şiddetli seslerin duyulabileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen tarihler arasında muhtemel meydana gelebilecek şiddetli seslerin bilgimiz dahilinde gerçekleşecek olan uçuşlardan kaynaklanacağından vatandaşlarımızın endişelenmesine mahal yoktur."

HÜRJET
