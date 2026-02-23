Parçalı Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.02.2026 16:44

Diyarbakır kaybolan engelli yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için ekiplerce yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır kaybolan engelli yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Kayapınar Belediyesi Arama ve Kurtarma, Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ile Karayolları ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalı ile Sarım Çayı ve çevresinde sürüyor.

186 personelin katıldığı aramalarda, kadavra köpeği ve 3 dron da kullanılıyor.

Kulp'un kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta evden ayrılmış, kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye giden ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

ETİKETLER
AFAD
Sıradaki Haber
Böcek ailesinin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
Futbolda şike ve bahis operasyonu: 11 tutuklama talebi
17:46
Ankara’da “Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri” paneli düzenlenecek
17:11
NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı
17:04
HÜRJET, Antalya semalarında test uçuşları yapacak
16:50
Avustralya, eski Prens Andrew'un kraliyet tahtı varisliği sırasından çıkarılmasına destek verdi
17:02
Türkiye'nin yağış karakteri değişiyor
Muş'ta metrelerce karın bulunduğu yolda zorlu çalışma
Muş'ta metrelerce karın bulunduğu yolda zorlu çalışma
FOTO FOKUS
NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı
NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ