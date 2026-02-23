Gaziantep lezzetleri dondurulmuş gıda teknolojisiyle küresel pazarda

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi'nde (FSUMMIT), Gaziantep'in zengin mutfak kültürü de sergilendi. Gaziantep'in yöresel lezzetlerinin yer aldığı stant, coğrafi işaretli ürünlerle dikkati çekti.

Burada yapılan bilgilendirmede, Gaziantep'te faaliyet gösteren bir firmanın, dondurulmuş gıda teknolojisini kullanarak kentin yöresel yemeklerini yaklaşık iki yıldır yabancı tüketicilere ulaştırdığı belirtildi.

Bu kapsamda, içli köfte, katmer, lahmacun, yuvalama ve ekşili ufak köfte gibi yöresel tatların, -40 derecede şoklanarak ABD ve Körfez ülkeleri ile Avrupa pazarına gönderildiği bildirildi.

Firmanın ortaklarından ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Seyşeller İş Konseyi Başkanı Fuat Özçörekçi, kentin zengin mutfak kültürünü, pratik ve taze şekilde dünya mutfaklarına ulaştırmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Dondurulmuş gıda sektöründeki büyümenin yerel lezzetlerin yurt dışına taşınmasında önemli rol üstlendiğini dile getiren Özçörekçi, bu alanda ilerlediklerini kaydetti.

Yurt dışında yaşayan tüketicilerin Türkiye'de tattıkları lezzetleri aynı kalitede kendi ülkelerinde de aradığını ifade eden Özçörekçi, coğrafi işaretli ürünlerin özellikle Avrupa pazarında büyük bir avantaj sağladığını vurguladı.

Gaziantep'in de coğrafi işaretli ürün konusunda zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu aktaran Özçörekçi, "Avrupa'da ürünlerin coğrafi işaretli olmasının satışı kolaylaştırdığı bir alan var. Biz o tarafta bir pazar boşluğu gördük ve bu boşluğu değerlendirerek buna yönelik ürünler geliştirdik" dedi.

Hurmalı içli köfteye Körfez bölgesinden talep yoğun

Kentin simge ürünlerinden içli köfteyi farklı damak tatlarına uygun hale getirdiklerini dile getiren Özçörekçi, klasik türlerin yanı sıra ıspanaklı, zeytinli, çedar peynirli ve vegan seçeneklerini portföylerine eklediklerini kaydetti.

Fuat Özçörekçi, inovatif ürün çalışmaları kapsamında yaptıkları hurmalı içli köftenin özellikle Körfez bölgesinde çok beğenildiğini söyledi.

Katmer ve "Turkish Pizza" olarak sunulan lahmacunun da yoğun talep gördüğünü aktaran Özçörekçi, "Körfez ülkelerinde damak tatlarının benzerliği ürünlere olan ilgiyi artırdı. Avrupa ve ABD'de ise Türk ve Arap toplulukları önemli bir tüketici kitlesine sahip" diye konuştu.

Eksi 40 derecede şoklama

Dondurulmuş gıda teknolojisiyle ürünleri özelliklerini kaybetmeden uzak pazarlara gönderebildiklerini anlatan Özçörekçi, şunları söyledi:

"Bizim ürünlerimizde hiç katkı maddesi yok. Evde annelerimiz nasıl yapıyorsa o şekilde, fabrika şartlarında üretiyor ve -40 derecede şokluyoruz. Şoklanan ürünler, soğuk zincir bozulmadığı sürece bir yıl boyunca dayanıyor. Şu anda 6 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ağırlıklı olarak Körfez bölgesine ve ABD'ye ihracat yapıyoruz. Avrupa'da ise özellikle İsveç'ten içli köfte ve lahmacuna ciddi talep geliyor."

Özçörekçi, ileriki süreçte Rusya ve mevcut pazarlarda ihracatı artırmayı hedeflediklerini aktardı.