TRT Akademi 9 ülkeden medya profesyonellerini ağırladı

TRT, yarım asrı aşan yayımcılık tecrübesini farklı coğrafyalardan medya mensuplarıyla paylaşıyor.

TRT Akademi çatısı altında düzenlediği programlarla hem bilgi aktarımını güçlendiriyor hem de uluslararası iş birliklerine katkı sağlıyor.

Spor yayıncılığı eğitimi, farklı ülkelerden gelen 10 katılımcıyı aynı çatı altında buluşturdu.

Spor Yayımcılığı TRT Akademi’de Ele Alındı

İtalya, Karadağ, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Cezayir, Fas, Tunus’tan gelen medya profesyonelleri eğitime katıldı.

Eğitim süresince, spor yayıncılığına ilişkin kapsamlı içeriklerle buluştular.

Katılımcılar, uluslararası spor organizasyonlarında yayın süreçlerinin nasıl yönetildiğini yerinde öğrendiler.

TRT Akademi’nin alanında uzman eğitmenleri, Etkili müsabaka anlatımı, yayın akışı planlama ve içerik üretimi gibi alanlarda deneyim paylaşımında bulundular.

Dokuz farklı ülkeden katılımcının bir araya geldiği organizasyon, yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp, medya profesyonelleri arasında kalıcı bağların kurulmasına da imkân tanıdı.

Uluslararası Medya Buluşması TRT Akademi’de Gerçekleşti

Spor yayıncılığı eğitiminin önemli başlıklarından birini ise dijitalleşme oluşturdu.

Katılımcılara dijital platformlar için içerik üretimi, içerik yönetimi ve yayımlama süreçlerine ilişkin güncel bilgiler aktarılırdı.

Röportaj teknikleri, kurgu süreçleri ve hikâye anlatımı gibi konular uygulamalı çalışmalarla pekiştirildi.

Bu sayede geleneksel yayıncılıktan dijital mecralara uzanan dönüşüm süreci, çok yönlü bir perspektifle ele alındı.

TRT Akademi Eğitim Programları ile Dünyaya Açılıyor

TRT’nin yurt dışına yönelik eğitim faaliyetleri yalnızca bu programla sınırlı değil.

Yeni medya, televizyon, haber ve radyo gibi farklı alanlarda düzenlediği eğitimlerle bugüne kadar binlerce medya mensubuna ulaşıldı.

“Spor Yayıncılığı: Yayıncılıktan Dijitale” eğitimi ile birlikte toplamda 120 ülke ve 3 özerk bölgeden 3 bin 569 yabancı medya profesyoneline, çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere 155 farklı eğitim verildi.

Bu çalışmalarla TRT; yayımcılıkta etik, tarafsızlık ve adil temsil ilkelerinin uluslararası alanda yaygınlaşmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çok Yönlü Eğitim Programları TRT Akademi’de

TRT Akademi; video eğitimleri, yüz yüze ve sanal sınıf programları, podcast yayınları, eğitim setleri ile medya ve iletişim alanındaki birikimini geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamlı eğitim ekosistemi, TRT’nin yayımcılık tecrübesini geleceğin medya profesyonellerine aktarma misyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

TRT Akademi eğitimleri hakkında bilgi almak için trtakademi.com.tr adresini tıklayın.