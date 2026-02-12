Hafif Sağanak Yağışlı 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 12.02.2026 12:38

Sıfırdan ileri düzeye SEO yolculuğu başlıyor

Arama motorlarında üst sıralarda yer almak ve dijital bir marka oluşturmak yalnızca içerik üretmeye bağlı değil; içeriklerin SEO stratejilerine uygun şekilde hazırlanması da büyük önem taşıyor. Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla SEO Uzmanı Yusuf Şahin tarafından hazırlanan Sıfırdan İleri Düzey Uygulamalı SEO eğitimi, 16 Şubat'ta Ankara'da başlıyor.

Sıfırdan ileri düzeye SEO yolculuğu başlıyor

Sıfırdan İleri Düzey Uygulamalı SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) eğitimi, katılımcılarına teoriden pratiğe uzanan kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Eğitim, TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Sınırlı kontenjanla yüz yüze gerçekleştirilecek eğitim, SEO dünyasına adım atmak isteyenlerden SEO hizmeti veren profesyonellere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

Güncel SEO bilgileri bu eğitimde

Toplam 25 saat sürecek olan eğitim, 23 bölümden oluşuyor.

Eğitim boyunca katılımcılar, SEO’nun temel kavramlarından başlayarak ileri seviye teknik detaylara kadar uzanan geniş bir içerikle karşılaşacak.

Anahtar kelime çalışmasından başlık hiyerarşisine, domain seçiminden görsel optimizasyona kadar arama motorlarının bir siteyi nasıl değerlendirdiği tüm yönleriyle ele alınacak.

URL yapısının doğru kurgulanması, canonical kullanımı, sitemap ve robots.txt dosyalarının hazırlanması, site hızının artırılması ve Core Web Vitals gibi güncel performans kriterleri, uygulamalı örneklerle aktarılacak.

Ayrıca site içi (On Page) ve site dışı (Off Page) SEO çalışmaları, yapısal veriler (schema), breadcrumb hiyerarşisi ve içerik ilişkileri gibi konular da eğitim programında önemli bir yer tutacak.

TRT Akademi’den zengin içerik, uygulama ağırlıklı program

Eğitim sadece anlatımla sınırlı değil, ara quizler ile bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor.

Katılımcılar, SEO çalışmalarında karşılaşabilecekleri sorunlara nasıl çözüm üreteceklerini adım adım öğrenme fırsatı buluyor.

16-19 Şubat 2026 tarihleri arasında yoğun bir eğitimle devam edecek olan program, 20 Şubat 2026 tarihinde ise teorik ve uygulamalı sınavlarla tamamlanacak.

Sınavlar, katılımcıların yetkinliklerini somut olarak ortaya koymasını amaçlıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, TRT onaylı sertifika alabilecekler.

Alanında deneyimli SEO uzmanından eğitim imkânı

Sahadan gelen deneyimini eğitim içeriklerine yansıtan Yusuf Şahin, katılımcılara yalnızca teorik bilgi değil, sektörde kullanılan yöntem ve yaklaşımları da aktarmayı hedefliyor.

Dijital pazarlama alanında kendini geliştirmek isteyenler, web sitesi yönetenler, içerik üreticileri, kurumsal ya da bireysel projelerde görünürlük hedefleyen herkes bu eğitimde yer alabilir.

SEO mantığını öğrenmek ve bunu projelerde uygulamak isteyenler için bu eğitim fırsat niteliğinde.
Eğitim hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler trtkademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

ETİKETLER
TRT TRT Akademi
Sıradaki Haber
UI/UX alanında uzmanlaşmak isteyenler için kapsamlı eğitim başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Japonya'da artan bakır fiyatları nedeniyle tapınaklardaki levhalar hırsızların hedefi oldu
13:50
Çoruh’un gerdanlıkları ekonomiye 19 milyar liralık katkı sağladı
13:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin kürsü provokasyonuna tepki
13:44
Tarihi mahallede kış sessizliği: Sarıhacılar 3 haneye emanet
13:32
Türkiye 117 ülkeye tohum ihraç ediyor
13:28
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gazze’deki yokluğa rağmen Filistinli tatlıcı ramazan sofralarında "umudu ve geleneği" yaşatıyor
Gazze’deki yokluğa rağmen Filistinli tatlıcı ramazan sofralarında "umudu ve geleneği" yaşatıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ