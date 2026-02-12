Sıfırdan ileri düzeye SEO yolculuğu başlıyor

Sıfırdan İleri Düzey Uygulamalı SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) eğitimi, katılımcılarına teoriden pratiğe uzanan kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Eğitim, TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Sınırlı kontenjanla yüz yüze gerçekleştirilecek eğitim, SEO dünyasına adım atmak isteyenlerden SEO hizmeti veren profesyonellere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

Güncel SEO bilgileri bu eğitimde

Toplam 25 saat sürecek olan eğitim, 23 bölümden oluşuyor.

Eğitim boyunca katılımcılar, SEO’nun temel kavramlarından başlayarak ileri seviye teknik detaylara kadar uzanan geniş bir içerikle karşılaşacak.

Anahtar kelime çalışmasından başlık hiyerarşisine, domain seçiminden görsel optimizasyona kadar arama motorlarının bir siteyi nasıl değerlendirdiği tüm yönleriyle ele alınacak.

URL yapısının doğru kurgulanması, canonical kullanımı, sitemap ve robots.txt dosyalarının hazırlanması, site hızının artırılması ve Core Web Vitals gibi güncel performans kriterleri, uygulamalı örneklerle aktarılacak.

Ayrıca site içi (On Page) ve site dışı (Off Page) SEO çalışmaları, yapısal veriler (schema), breadcrumb hiyerarşisi ve içerik ilişkileri gibi konular da eğitim programında önemli bir yer tutacak.

TRT Akademi’den zengin içerik, uygulama ağırlıklı program

Eğitim sadece anlatımla sınırlı değil, ara quizler ile bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor.

Katılımcılar, SEO çalışmalarında karşılaşabilecekleri sorunlara nasıl çözüm üreteceklerini adım adım öğrenme fırsatı buluyor.

16-19 Şubat 2026 tarihleri arasında yoğun bir eğitimle devam edecek olan program, 20 Şubat 2026 tarihinde ise teorik ve uygulamalı sınavlarla tamamlanacak.

Sınavlar, katılımcıların yetkinliklerini somut olarak ortaya koymasını amaçlıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, TRT onaylı sertifika alabilecekler.

Alanında deneyimli SEO uzmanından eğitim imkânı

Sahadan gelen deneyimini eğitim içeriklerine yansıtan Yusuf Şahin, katılımcılara yalnızca teorik bilgi değil, sektörde kullanılan yöntem ve yaklaşımları da aktarmayı hedefliyor.

Dijital pazarlama alanında kendini geliştirmek isteyenler, web sitesi yönetenler, içerik üreticileri, kurumsal ya da bireysel projelerde görünürlük hedefleyen herkes bu eğitimde yer alabilir.

SEO mantığını öğrenmek ve bunu projelerde uygulamak isteyenler için bu eğitim fırsat niteliğinde.

Eğitim hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler trtkademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.