TRT Haber 12.02.2026 14:08

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı

İstanbul merkezli ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı olan sosyal medya fenomeni Enes Batur yurt dışından  döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından gözaltına alınan Batur'un işlemleri devam ediyor.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.  

 

