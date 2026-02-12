Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası siyasette bir Türkiye rüzgarı esiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, 81 vilayetin her bir karışında AK Parti'nin millete hizmet davasının nöbetini tutan herkese en içten selamlarını ve saygılarını gönderdi.

AK Parti'nin 177. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkeye, millete ve demokrasiye hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Partimize yönelik gerçekten büyük bir teveccüh söz konusu. Geçen ay grup toplantımızda üç yeni milletvekilimiz AK Parti saflarına dahil oldu. Dört ilçe ve belde belediye başkanımız da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızda AK Parti ailesine katıldı. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz vermek için partimize intisap eden tüm arkadaşlarımıza bir kez daha 'hoş geldiniz' diyorum. Muhalefetin şiddet, hakaret, tahrik dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz ve Cumhur İttifakı'mız çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Şu bir gerçek ki AK Parti bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi hem de en kurumsal siyasi hareketidir. Cumhur İttifakı ise devletimizin bekasının, milletimizin birlik ve dirliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. Şayet AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayaktaysa evelallah 86 milyonun her bir ferdi güvendedir. Türkiye'nin aydınlık yarınları teminat altındadır. Bakın bunu öyle laf olsun diye asla söylemiyorum. Aksine burada çok yalın bir gerçeği ifade ediyorum."

"Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır"

Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Unutmayın ezberler bozuluyor. Kurumlar irtifa kaybediyor. Mevcut düzen temelden çatırdarken, yerine ne geleceğini kimse kestiremiyor. Bütün bunlara baktığımızda Cumhur İttifakı'nın ülkemiz ve milletimiz açısından ne manaya geldiği özellikle bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. Şurası tartışmasız bir hakikattir; belirsizliklerin küresel düzeyde arttığı, her gün yeni bir krizin patlak verdiği, haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu günümüz jeopolitiğinde Türkiye'nin en büyük şansı, AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Tecrübeli, liyakatli, dürüst, çalışkan kadroların iş başında olmasıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 10 yıldaki hadiselerin gözden geçirilmesi, neler yaşadıklarının ve nelerle mücadele ettiklerinin hatırlanması gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın başka herhangi bir devletinin başına gelse yerle yeksan olacağı nice krizi biz başarıyla yönettik. Doğal afetinden savaşlara kadar en zorlu badirelerin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Türkiye'yi sıcak çatışmaların tarafı haline getirmeye yönelik tuzakların tamamını boşa çıkardık. Dengeli, itidalli ve stratejik aklı merkeze alan dış siyasetimizle ülkemizi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik."

Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha fazla duyulacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancılar karşısında şekilden şekile girdiğini belirten Erdoğan, "Biz her alanda Türkiye'yi şanla, şerefle temsil ettik ve ettirdik. Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda çok açık söylüyorum; bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye'nin kapısı daha sık çalınıyor. Türkiye'nin ne diyeceği, nasıl tavır alacağı dikkatle takip ediliyor. Türkiye gündemi belirlenen ülke değil, gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor. Cenabıallah'a ne kadar hamdetsek az. Tam da aziz milletimizin bizden beklediği şekilde, tam da şanlı tarihimize yakışır biçimde uluslararası alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz." diye konuştu.

"Henüz yeni başladık. Gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ay yıldızlı al bayrağımız daha gururla dalgalanacak. Yönünü ülkemize dönmüş kardeşlerimiz daha huzurlu olacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha fazla duyulacak. Kızılelmamız olan Türkiye Yüzyılı kuvveden fiile geçene kadar durmadan, duraksamadan çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Bütün bunları sizlerle birlikte başaracağız."

"Hiçbir görev, diğerinden önemli veya önemsiz değildir"

AK Parti'nin bir kadro ve dava hareketi, tüm partililerin de kökü mazide, gözü atide kutlu bir mücadelenin neferleri olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Görevi, ünvanı, makamı ne olursa olsun teşkilatımızın her bir mensubu bu mücadelede son derece stratejik bir vazife icra etmektedir. Dolayısıyla il, ilçe başkanlığı ne kadar önemliyse mahalle temsilciliği de o derece önemlidir. Belediye başkanlığı ne kadar mühimse belediye ve il meclis üyeliği de o derece mühimdir. Sandık müşahitlerimizin yeri nasıl doldurulamazsa elinde broşürle kapı kapı dolaşan gönüllülerimizin de yerini kimse alamaz. Hiçbir görev, diğerinden önemli veya önemsiz değildir. Mesele, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek, bulunduğu konumda en ideali ortaya koymak, elinden gelenin en iyisini yapabilmektir. Mesele, milletin bize emaneti olan makamların hakkını verebilmektir. Mesele, aşkla, sevdayla, heyecanla, sabır ve samimiyetle koşturmaktır. Mesele, tevazuyu elden bırakmadan, kibre kapılmadan, niyeti ve istikameti bozmadan son ana kadar millete hizmetkar olabilmektir. Millete hizmet yolunda bıkkınlığa, yorgunluğa ve rehavete yer olmadığını hiçbirimiz unutmamalıyız. Bizim siyaset geleneğimizde hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Sizlerden tarihi bir dönemde, Türkiye'nin istikbali adına son derece tarihi bir misyonu yerine getirdiğinizin şuuruyla çalışmanızı istiyor, bunu sizden bekliyor, sizlere sonsuz güveniyorum."

"Gazzeli ve Suriyeli mazlumları bu ramazanda da unutmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta bugün 11 ayın sultanı ramazan ile müşerref olacaklarını belirtti. Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden, bu ayın insanlık için hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif ile hep birlikte inşallah müşerref olacağız. Yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın ayı olan mübarek ramazanı her yıl olduğu gibi bu sene de dolu dolu geçirmek niyetindeyiz. Talimatlarımız doğrultusunda teşkilat başkanlığımız, kadın ve gençlik kollarımızın da katkısını alarak oldukça kapsamlı bir plan hazırladı." diye konuştu.

Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonundan aldıkları desteklerle yeni yuva kuran genç çiftlere ilk ramazanlarında misafir olacaklarını, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geleceklerini, gönül sofralarında aynı pideyi bölüşmenin manevi lezzetini tadacaklarını söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları'nın klasiğe dönüşen "İftara Beş Kala" ve "Sahura Beş Kala" çalışmalarını bu yıl da devam ettirdiklerini belirten Erdoğan, özellikle deprem bölgesindeki vatandaşların yanlarında olmaya büyük önem verdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslim ettikleri konutların gerçek anlamda birer yuvaya dönüşeceği mübarek ayda vatandaşlarla iftar ve sahur sofralarında buluşacaklarını dile getirdi.

Kadın kollarının aynı şekilde farklı etkinliklerle rahmet ve bereket ayını en güzel şekilde değerlendireceğini, yoksulların kapısını çalacağını, gariplerin elinden tutacağını, yetimin öksüzün gözyaşını sileceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemiz içinde bunları yaparken yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ve kardeşlerimizi de elbette ihmal etmeyeceğiz. Avrupalı Türklerle bir araya geleceğimiz iftar programları düzenleyeceğiz. Gazzeli ve Suriyeli mazlumları bu ramazanda da unutmayacağız. Yani içeride ve dışarıda tam bir seferberlik ruhuyla Ramazan-ı Şerif'i en verimli şekilde idrak ve ihya etmeye çalışacağız. Bilhassa belediye başkanlarımızdan çok büyük bir gayret bekliyorum. Havalar soğuk, kış mevsiminin tam ortasındayız. Sizler de görev yaptığınız illerin şehremini durumundasınız. Ramazan-ı Şerif'te tenceresi kaynamayan, ocağı yanmayan tek bir ev bile varsa bunun vebali önce bizlerin üzerindedir, bunu bileceğiz. Allah korusun. Hiçbirimiz ne bu dünyada ne de yarın Hakk'ın divanında bunun hesabını veremeyiz. Unutmayın Hazreti Ömer'i. Kapıları nasıl çaldığını, içeriden ağlayan ses var mı, yok mu, bunları nasıl dinlediğini. Biz de o ümmetin bir mensubu olarak bu konularda çok hassas olmaya mecburuz. Onun için sizlerden o evleri mutlaka bulmanızı... Birinci derecede, belediye başkanlarıma, teşkilat mensuplarımıza, ana kademe, kadın kolları, gençler sizlere sesleniyorum. Yoksul mahallelerin sessiz sakinlerini ziyaret etmenizi, benim selamımı götürerek her bir kardeşimle yakından ilgilenmenizi, onlarla hemhal ve hemdert olmanızı özellikle sizlerden rica ediyorum."

"Depremzedelerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalıştılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketini yaşadıkları 6 Şubat depremlerinin izlerini 3 yıl gibi kısa bir sürede asrın dayanışmasıyla büyük oranda silmeyi başardıklarını vurguladı.

27 Aralık'ta Hatay'da 455 bininci afet konutunun anahtarlarını hak sahiplerine gönül huzuruyla takdim ettiklerini, dün afet konutlarının ödeme planıyla ilgili müjdeleri paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öncesinde ana muhalefet partisi, 'boş senet imzalatıyorlar' gibi zırvalarla milletimizi galeyana getirmeye çalıştı. 'Faizle afet konutu satıyorlar' diyerek milletin gözünün içine baka baka açıkça yalan söylediler. Deprem bölgesine bir çivi çakmadıkları halde bir de çıkıp abuk sabuk iddialarla depremzedelerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalıştılar. Bakın, şurası çok enteresan, 1939 Erzincan depremi olduğunda dönemin iktidarı vatandaşa yardım namına sadece 8 çivi tevzi etmiş. Fakat bu 8 çivi ile ev inşa etmenin sırrını milletimize öğretmemişti. Aradan 87 yıl geçti. Türkiye değişti, gelişti, güçlendi ama CHP'nin afetlere karşı yaklaşımında hiçbir değişim yaşanmadı. Dün 8 çivi vermeyi başarı gören zihniyet, bugün de çöp konteynerleriyle, kilit taşıyla sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen pikapla övünüyor. Depremin üzerinden 3 yıl geçmiş, hala ortada doğru düzgün eserleri yok. Aslında 455 bin konuta kara çalmasa çöp konteynerleriyle övünmesini bir yere kadar anlayışla karşılar, 'çapları bu kadarmış' der geçeriz ama bu erdemi de göstermiyorlar. Ne iş yapıyorlar, ne de bizim iş yapmamızı istiyorlar. Ne hizmet ediyorlar ne de bizim millete hizmet etmemizi istiyorlar. Kendilerini devletin yegane sahibi olarak görme huylarından bir türlü vazgeçmediler. Ey CHP, biz sizin cemaziyelevvelinizi çok iyi biliriz."

Kendisinin belediye başkanlığından geldiğini, İstanbul'u çöp, çukur, çamur bataklığından devralan bir belediye başkanı olduğunu anımsatan Erdoğan, susuz İstanbul'a Istranca Dağları'ndan su getirdiklerini ifade etti.

"Milletin kürsüsünü işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda bakanların yemin etmesi öncesi yaşanan arbedeye tepki gösterdi. CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine hep beraber bir kez daha tanık olunduğunu ifade eden Erdoğan, "Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı, milletin kürsüsünü işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz, durduramayacaksınız. Bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz, ne gücünüz yetmez, Özgür." değerlendirmesinde bulundu.

"Evet, anayasal bir hak. Yeminler yapıldı mı? Yapıldı. İş bitti mi? Bitti. Ne oldu? Ya rahat dursanız da güzel güzel bu yeminler yapılsa olmaz mıydı?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olurdu ama bunlarda demokratik anlayış yok. Bunlar o faşist anlayıştan vazgeçemezler. Bunların iliklerine kadar sinmiş. Bozgunculuk yaparak, milli iradeye karşı edepsizlik ederek, Gazi Meclis'in saygınlığına gölge düşürerek çirkin ve çirkef siyasetlerini Genel Kurul salonuna taşıyarak nasıl bir zihniyete sahip olduklarını tekrar gösterdiler. Bu kendini bilmezlere sormak lazım, Türkiye Büyük Millet Meclisi sizin keyfinize göre kavga çıkaracağınız bir eylem alanı mıdır? Siz, Gazi Meclis'e milletin hakkını, hukukunu savunmaya mı geldiniz, yoksa terör estirmeye mi? Kavgayı, nefreti, öfkeyi, hakareti yüce Meclis'e taşımaktan hiç mi rahatsız olmuyor, hiç mi utanmıyorsunuz? Daha ne kadar kendinizi rezil edecek, küçük düşürecek, size oy veren vatandaşlarımızın başını yere eğdireceksiniz? Ana muhalefetin, siyaset kurumuna olan güveni dinamitleyen, Meclis'in vakarına zarar veren, hepsinden öte aziz milletimizi rencide eden dünkü saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün olduğu gibi gelecekte de Gazi Meclis'in mehabetine yönelik mütecaviz eylemler karşısında dimdik duracaklarını vurgulayarak, "Bunu yaparken de kavga ve kaosla değil nezaketimizle, asaletimizle, bilgi ve birikimimizle farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"İki sene hiçbir ödeme almayacağız"

Deprem konutları konusundaki tartışmalara da dikkati çeken Erdoğan, "Deprem konutları meselesinde günlerdir kendi uydurdukları yalanları köpürtmeye doyamadılar. Peki sonuçta ne oldu? Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Gizlemeye çalıştıkları hakikatler tek tek gün yüzüne çıktı. Ne faiz söz konusu ne de vatandaşımızı mağdur ediyoruz." dedi.

Erdoğan, inşa edilen tüm konutların altyapı bedellerini devletin ödediğini, kalan fiyat üzerinden vatandaşlara yüzde 50 indirime gittiklerini söyledi.

Altyapıyı da dahil edince konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletin karşıladığını aktaran Erdoğan, "İki sene hiçbir ödeme almayacağız. Ödemeler, 18 yıl boyunca aynı fiyattan yapılacak. 3+1 konutlarımız için aylık taksit tutarımız 8 bin 750 lira. Bu fiyat değişmeyecek. 18 yıl boyunca sabit kalacak. Bay Özgür, duydun mu? Bak bir şey daha söyleyeyim sana, peşin ödemek isteyen kardeşlerimiz 484 bin liradan neredeyse dörtte biri fiyatına evini satın alabilecek." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy evlerinde de şartların aynı olduğuna işaret ederek, 18 yıl boyunca 8 bin 100 lira sabit taksitle ödemelerin yapılabileceğini, peşin ödemek isteyen olursa da 448 bin liradan alabileceğini dile getirdi.

Kimseyi mağdur etmeden, sıkıntıya düşürmeden devlet olarak hak sahiplerine konutlarını teslim ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde devletimizin kurumlarıyla omuz omuza adeta destan yazan AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın belediyelerini canıgönülden tebrik ediyorum. Altyapı, üstyapı ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte, atık su ve içme suyu isale hatlarının yapım ve onarımına kadar her alanda belediyelerimiz canla başla çalıştılar. Depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmadılar. Bizleri deprem bölgesindeki kardeşlerimize karşı mahcup etmediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum."