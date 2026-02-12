Suriye, ABD ordusunun çekildiği Tenef Askeri Üssü'nü devraldığını duyurdu

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tenef Askeri Üssü'nde kontrolün Suriye ordusuna geçtiği belirtildi.

Açıklamada, üssün kontrolünün Suriye ve ABD'li taraflar arasında koordinasyonla sağlandığı ifade edildi. Ayrıca, Suriye ordusunun, Irak ve Ürdün sınırlarına da konuşlanmaya başladığı kaydedildi.

ABD, 2017 ve 2018'de genişlettiği Tenef Üssü'nden kaldırılan gözetleme balonlarıyla Ürdün sınırı ile Fırat Nehri arasındaki yüzlerce kilometrelik alanda İran destekli gruplar ve terör örgütü DEAŞ'ın askeri faaliyetlerini gözetlemek için üssü kullanmıştı.