Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.02.2026 14:57

Suriye, ABD ordusunun çekildiği Tenef Askeri Üssü'nü devraldığını duyurdu

Suriye Savunma Bakanlığı, ABD ordusunun çekilmesinin ardından Suriye ordusunun ülkenin güneyinde yer alan Tenef Askeri Üssü'nde kontrolü devraldığını bildirdi.

Suriye, ABD ordusunun çekildiği Tenef Askeri Üssü'nü devraldığını duyurdu

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tenef Askeri Üssü'nde kontrolün Suriye ordusuna geçtiği belirtildi.

Açıklamada, üssün kontrolünün Suriye ve ABD'li taraflar arasında koordinasyonla sağlandığı ifade edildi. Ayrıca, Suriye ordusunun, Irak ve Ürdün sınırlarına da konuşlanmaya başladığı kaydedildi.

ABD, 2017 ve 2018'de genişlettiği Tenef Üssü'nden kaldırılan gözetleme balonlarıyla Ürdün sınırı ile Fırat Nehri arasındaki yüzlerce kilometrelik alanda İran destekli gruplar ve terör örgütü DEAŞ'ın askeri faaliyetlerini gözetlemek için üssü kullanmıştı.

ETİKETLER
Suriye
Sıradaki Haber
Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 850 bin hane elektriksiz kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:03
Hatay'da kuduz vakası nedeniyle 4 mahalle karantinaya alındı
16:33
TROY'dan ramazan ayına özel market kampanyası
16:18
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 22 bin Filistinliyi gözaltına aldı
16:11
RTÜK'ten ebeveynler için siber zorbalığı tanıma rehberi
15:57
Bu yıl 5 bin girişime 'teknogirişim rozeti' verilmesi hedefleniyor
15:40
Kuzey yarım kürede soğuk hava koşulları etkili olurken güney yangınlarla boğuşuyor
Seğmenler Parkı'nın sevimli sakinleri
Seğmenler Parkı'nın sevimli sakinleri
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ