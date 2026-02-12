Parçalı Bulutlu 9.5ºC Ankara
DHA 12.02.2026 16:59

Hatay'da kuduz vakası nedeniyle 4 mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde bir köpekte kuduz hastalığına rastlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine Samandağ Kaymakamlığı, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Cemal Gürsel, General Şükrü Kanadlı, Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerini karantina bölgesi ilan etti.

Kaymakamlık tarafından muhtarlıklara gönderilen yazıda, söz konusu mahallelerdeki sahipli kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapılacağı, ilgili yönetmelik gereği hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince idari ve fenni tedbirlerin alındığı bölgede, vatandaşların aşı taleplerini muhtarlıklar aracılığıyla bildirmeleri istendi.

Öte yandan ekipler, karantinaya alınan mahallelerin giriş ve çıkışlarına "Kuduz risk bölgesi" yazılı uyarı tabelaları astı.

Hatay
