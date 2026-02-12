Parçalı Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.02.2026 17:58

Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 şüpheli daha tutuklandı

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 şüpheli tutuklandı.

Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 şüpheli daha tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon kapsamında 7 şüphelinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Nöbetçi hakimlikçe tutuklama kararı verilen şüpheliler cezaevine gönderildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

26 şüpheli gözaltına alınmıştı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri iddiasıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce, 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 26'sı gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Biri yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Manisa'da kamyonun üzerindeki iş makinesi lise öğrencisine çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:30
Kraliçe Elizabeth'in, Epstein mağduruna sus payı ödemesi için oğluna borç verdiği öne sürüldü
18:59
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'deki yartırımlara yeni kaynak
18:53
ABD hükümeti Minnesota eyaletinde düzensiz göçmenlere yönelik baskıyı sonlandırdı
18:52
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanları asla ihmal etmiyoruz
18:22
NATO Genel Sekreteri Rutte: İttifak'ta zihniyet değişimi yaşandı
THY, 100 bin çalışanının fotoğrafıyla giydirdiği 500'üncü uçağını tanıttı
THY, 100 bin çalışanının fotoğrafıyla giydirdiği 500'üncü uçağını tanıttı
FOTO FOKUS
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ