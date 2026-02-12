Parçalı Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.02.2026 17:42

AJet, Sivas'tan Köln'e direkt sefer başlatacak

AJet, Sivas'tan Almanya'nın tarihi, kültürel ve ticari merkezlerinden Köln'e 8 Temmuz'da direkt uçuş başlatacağını duyurdu.

AJet, Sivas'tan Köln'e direkt sefer başlatacak

 

İSTANBUL (AA) -

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, Anadolu ile Avrupa arasında yeni bir hava köprüsü daha kuruyor.

AJet'in Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Köln Bonn Havalimanı'na ilk seferi, 8 Temmuz'da yapılacak. Yaz boyunca çarşamba günü karşılıklı olacak seferler, 9 Eylül 2026'ya kadar devam edecek.

Yeni hat, başta Almanya'da yaşayan Türkler olmak üzere, iki ülke arasında turistik ve ticari amaçlı seyahat edenler için önemli bir alternatif sunacak.

AJet'in Sivas-Köln biletleri satışa sunuldu.

ETİKETLER
AJet Sivas Hava Yolu
Sıradaki Haber
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 310 bin liraya geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:30
Kraliçe Elizabeth'in, Epstein mağduruna sus payı ödemesi için oğluna borç verdiği öne sürüldü
18:59
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'deki yartırımlara yeni kaynak
18:53
ABD hükümeti Minnesota eyaletinde düzensiz göçmenlere yönelik baskıyı sonlandırdı
18:52
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanları asla ihmal etmiyoruz
18:22
NATO Genel Sekreteri Rutte: İttifak'ta zihniyet değişimi yaşandı
THY, 100 bin çalışanının fotoğrafıyla giydirdiği 500'üncü uçağını tanıttı
THY, 100 bin çalışanının fotoğrafıyla giydirdiği 500'üncü uçağını tanıttı
FOTO FOKUS
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ