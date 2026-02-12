Parçalı Bulutlu 9.5ºC Ankara
Dünya
AA 12.02.2026 17:49

Norveç'te, Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan eski Başbakan Jagland’ın evinde arama yapıldı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgelerin kamuoyuyla paylaşılması sonrası hakkında soruşturma açılan Norveç'in eski Başbakanı Thorbjorn Jagland’ın evinde arama yapıldığı duyuruldu.

[Fotograf: AFP]
[Fotograf: AFP]

Norveç'te yayın yapan VG gazetesinin haberine göre, Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, Jagland ile bağlantılı birden fazla konutta arama yaptı.

Jagland’ın avukatı Anders Brosveet yaptığı açıklamada, “Okokrim, şu anda Thorbjorn Jagland’ın evinde ve tatil mülklerinde arama yapıyor. Bu beklenen bir durum ve bu tür soruşturmalarda olağan bir süreçtir.” ifadesini kullandı.

Arama yapılmasının sonucu olarak Jagland’ın artık resmen şüpheli statüsüne sahip olduğunu aktaran Brosveet, bir sonraki adım olarak Jagland’ın Okokrim’de ifade vermeye gideceğini kaydetti.

Brosveet, Jagland’ın davanın kapsamlı şekilde aydınlatılmasına katkıda bulunmak istediğini belirtti.

Jagland’ın konutundan çıkan yetkililerin, yanlarında el konulan eşyalar için kutular taşıdığı görüldü.

Okokrim, Epstein belgelerinde adı geçen diplomatlara yönelik soruşturma açıldığını duyurmuştu. Bu gelişme üzerine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Epstein'e ilişkin yeni belgelerde adı geçen ve Epstein ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkan Jagland'ın dokunulmazlığını kaldırdığını açıklamıştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Norveç
