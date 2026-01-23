Televizyonun görsel dili TRT Akademi’de şekilleniyor

“Televizyonda Ekran Grafiği Tasarımı” eğitimi, sanal sınıf ortamında katılımcılarla buluşacak. Toplam 63 saatlik kapsamlı eğitim programında, televizyon ekranında kullanılan hareketli ve hareketsiz grafik tasarımın tüm detayları katılımcılarla paylaşılacak.

Eğitim, alanında deneyimli görsel tasarımcı Zeynep Konukman tarafından yürütülecek. Yaptığı akademik çalışmalar ve profesyonel saha deneyimiyle eğitime güçlü bir içerik katkısı sunan Konukman, program kapsamında hem teorik hem de uygulamaya dayalı bir öğrenme sürecine odaklanıyor.

16 bölüm olarak tasarlanan sanal eğitim programı, 2 Şubat’ta başlıyor.

Sanal sınıf ortamında, mobil kullanıma uygun olarak gerçekleştirilecek eğitim, 19.00-21.45 saatleri arasında yapılacak.

Böylece çalışanlar, öğrenciler veya ilgi duyan herkes kolaylıkla eğitime katılabilecek.

Grafik Tasarımın Gücü 63 Saatlik Eğitimle Keşfedilecek

Eğitim süreci, kanal kimliği kavramıyla başlıyor.

Katılımcılar, bir televizyon kanalının renk, tipografi ve grafik dilinin yayımcılık açısından nasıl bir anlam taşıdığını öğrenecek.

18 Mart tarihine kadar sürecek olan eğitimde, kanal kimliği kavramından canlı yayın grafiklerine, kanal logosu tasarımından jenerik ve fragmanlara kadar pek çok başlık detaylı biçimde ele alınacak.

Akan yazılar, tablo grafikleri, split screen uygulamaları ve stüdyo video wall tasarımları gibi yayımcılığın vazgeçilmez grafik unsurları hem yaratıcı hem de teknik boyutlarıyla anlatılacak.

Katılımcıların Adobe After Effects, Photoshop ve Illustrator yüklü bilgisayarlar ile eğitime katılmaları gerekiyor.

Televizyonda Ekran Grafiği Eğitimi Sınırlı Kontenjanla Başlıyor

Eğitim kapsamında program tanıtım grafikleri, jenerikler, fragmanlar, teaser ve trailer çalışmaları yapılacak.

Geçiş efektleri ve ekran arası hareketli tasarım konuları, izleyici deneyimini güçlendirecek şekilde ele alınacak.

Eğitim sonunda gerçekleştirilecek teorik ve uygulama sınavlarıyla katılımcılar eğitime dair kazanımlarını ölçebilecekler.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı başarı belgesini almaya hak kazanacaklar.

2026’nın İlk Aylarında Eğitim Rüzgârı Devam Ediyor

TRT Akademi, her ay farklı eğitim programlarını ilgilileri ile paylaşıyor.

Video, yüz yüze ve sanal sınıf olarak tasarlanan programlar, zamanını verimli kullanmak ve öğrenme hedefini gerçekleştirmek isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor.

TRT Akademi hakkında daha fazla bilgi almak için trtakademi.com.tr adresine tıklayın.