Cüneyt Kıran ile diksiyon eğitimi başlıyor

Toplam 42 saatlik yüz yüze eğitim programı, 5 Ocak 2026 tarihinde TRT Genel Müdürlüğünde başlayacak.

Alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan TRT Spor Spikeri Cüneyt Kıran eğitici olarak eğitimde yer alacak.

Diksiyon eğitimi, sınırlı kontenjanla düzenlenerek katılımcılara birebir uygulama ve geri bildirim imkânı sağlamayı hedefliyor.

Etkili ve güzel konuşmanın tüm yönleri TRT Akademi’de

Katılımcılar, konuşmanın temel yapı taşlarını oluşturan nefes, ses ve artikülasyon çalışmalarıyla başlayarak Türkçenin ses özelliklerini derinlemesine öğrenme fırsatı bulacak.

Türkçede sıkça karşılaşılan söyleniş ve boğumlama kusurları, yerleşik yanlışlar ve günlük dilde yapılan hatalar örnekler üzerinden analiz edilerek düzeltilmesi hedeflenecek.

Programın önemli bir bölümünü oluşturan vurgu, tonlama ve ulama çalışmalarıyla, konuşmanın yalnızca doğru değil aynı zamanda etkileyici olması amaçlanıyor.

Konuşma hızı, anlatım bütünlüğü ve metin çözümleme çalışmalarıyla da akıcı ve anlaşılır konuşmanın incelikleri bu eğitimde ele alınacak.

TRT Akademi’den sertifikalı diksiyon eğitimi hamlesi

Eğitim, yalnızca ses ve dil çalışmalarıyla sınırlı kalmayarak beden dili ve topluluk önünde konuşma başlıklarıyla destekleniyor.

Eğitim sürecinin sonunda gerçekleştirilecek teorik ve uygulamalı sınavlarla katılımcıların kazanımları ölçülecek.

Başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifika almaya hak kazanarak iletişim becerilerini belgeleyen önemli bir kazanım elde edecek.

TRT’nin deneyimli kadrosundan eğitim alma fırsatı

Uzun yıllar boyunca olimpiyatlar ve büyük organizasyonlarda anlatıcı ve sunucu olarak görev yapan Cüneyt Kıran deneyimlerini bu eğitimde aktarıyor.

Belirli aralıklarla açılan eğitimlere farklı uzman isimler rehberlik ediyor.

TRT Akademi diksiyon eğitimleri ile katılımcılara doğru konuşmanın yanı sıra dinleyen üzerinde etki bırakan bir anlatım gücü kazandırmayı amaçlıyor.

Eğitimler hakkında detaylı bilgiye ulaşarak kayıt yaptırmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini inceleyebilir.