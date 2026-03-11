Açık -0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.03.2026 03:47

Kayseri’de mobilya atölyesinde yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kayseri’de mobilya atölyesinde yangın

Yangın Melikgazi ilçesi Ağaçişleri Sanayi Sitesi 33’üncü Cadde’de faaliyet gösteren mobilya atölyesinde çıktı.

Mobilya atölyesinden yayılan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada içerisinde ahşap ve parlayıcı kimyasalların bulunduğu atölyedeki yangında alevler kısa sürede binayı tamamen kapladı.

Kayseri’de mobilya atölyesinde yangın

Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan olmazken atölyede büyük maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER
Kayseri Yangın
Sıradaki Haber
Standart dışı plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:01
Suudi Arabistan, hava sahasında 7 balistik füze ve 2 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
02:04
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti
02:02
İsrail, İran'ın misillemelerinde 12 kişinin öldüğünü açıkladı
01:50
İletişim Başkanı Duran: Sorumlu, dengeli ve teyit edilmiş bilgiye dayalı habercilik her zamankinden daha kıymetlidir
01:08
Standart dışı plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
01:04
İsviçre'de otobüs yangını: 6 ölü
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
Leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ