Kayseri’de mobilya atölyesinde yangın

Yangın Melikgazi ilçesi Ağaçişleri Sanayi Sitesi 33’üncü Cadde’de faaliyet gösteren mobilya atölyesinde çıktı.

Mobilya atölyesinden yayılan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada içerisinde ahşap ve parlayıcı kimyasalların bulunduğu atölyedeki yangında alevler kısa sürede binayı tamamen kapladı.

Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan olmazken atölyede büyük maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.