TRT Haber 10.03.2026 18:20

Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın yakalandı

Ankara’da kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz, Emniyet güçleri tarafından yakalandı. Yılmaz, "Savaş gazisi, kritik/özel görevlerin sorumlusu, dürüst bir kadınım, haram yemedim" diyerek depremzede ve hacı adaylarını da dolandırdı.

Aldığı paraları talep edenlere ise ABD vatandaşı olduğunu, yurt dışından yeni geldiğini ve yurtdışı hesaplarından paranın geçmesinin uzun süreceğini belirterek zaman kazandı. Alacak talepleri arttıkça sahte dekont düzenlemeye başladı. O da fayda etmeyince üst düzey kamu görevlisi olduğu yalanıyla alacaklıları gözaltına aldırmakla tehdit etti.

Kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi gibi sahte unvanlarla tanıtan Şerife Yılmaz, bu yolla çoğunluğu üst düzey siyasetçi ve kamu/özel sektör yöneticilerini de hedef aldı. Asıl amacı güvenlik bürokrasisine sızmaktı.

Şerife Yılmaz, akademik camia mensuplarını da es geçmedi. Kamuoyunca tanınan ünlü ekonomistler de radarına girdi.

Yapay zekadan yararlandı

Dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de faydalanan Şerife Yılmaz, yapay zekayı kullandı. Yapay zeka ile sahte doküman ve görsel üreterek, geniş ve nüfuzlu bir çevreye sahip olduğu intibası uyandırdı. Sahte belgelerle kurbanlarına söylediği yalanları güçlendirdi.

Görev yerini değiştirmekle tehdit etti

Şerife Yılmaz, kamu görevlileri ile yakın ilişki geliştirme girişimlerinde de bulundu.

Sevgili olma bahanesiyle kontak kurduğu kamu görevlilerinden, ilişki teklifine olumsuz yanıt verenleri, üst düzey tanıdıklarına şikâyet ederek “görev yerinin değiştirilmesi” ile tehdit etti.
 

Deprem Dolandırıcılık Hac MİT
