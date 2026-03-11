Açık -0.4ºC Ankara
AA 11.03.2026 03:00

Suudi Arabistan, hava sahasında 7 balistik füze ve 16 İHA'yı imha ettiğini duyurdu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 7 balistik füze ve 16 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, hava sahasında 7 balistik füze ve 16 İHA'yı imha ettiğini duyurdu

Bakanlığın, sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü’ne doğru fırlatılan 6 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Ülkenin doğusunda da bir füzenin düşürülerek imha edildiği aktarılan açıklamada, doğuda yer alan Hafar el-Batin vilayetinde de 16 İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa süre önce ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerleyen 16 İHA'nın düşürülerek imha edildiğini açıklamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

ABD İran İsrail Suudi Arabistan
