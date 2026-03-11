Açık -1.8ºC Ankara
AA 11.03.2026 06:34

Tırın altına giren araç hurdaya döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil önce başka bir araca çarptı, ardından savrularak park halindeki tırın dorsesinin altına girdi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde özel bir hastanenin önünde, Oktay S. idaresindeki otomobil, seyir halindeki Yusuf Y. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki tırın dorsesinin altına girdi.

Kazada araçta sıkışan sürücü Oktay S. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bursa
