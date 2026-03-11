Tırın altına giren araç hurdaya döndü

Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde özel bir hastanenin önünde, Oktay S. idaresindeki otomobil, seyir halindeki Yusuf Y. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki tırın dorsesinin altına girdi.
Kazada araçta sıkışan sürücü Oktay S. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.