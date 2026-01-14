Sahada muhabir olmanın tüm incelikleri TRT Akademi'de

Katılımcıların yüz yüze eğitime başlamadan önce ücretsiz olarak sunulan 12 bölümlük online video eğitimlerini tamamlaması gerekiyor.

Ardından eğitimin 35 saat sürecek olan yüz yüze safhasına geçilecek.

Hibrit formatta tasarlanan eğitim, habercilikte hem teorik bilgi hem de sahada uygulama deneyimi sunuyor.

TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek programda Rasim Kılıç, Semih Kılıç ve Nilgün Balkaç gibi deneyimli muhabir ve spikerler ders verecek.

Röportajdan Canlı Yayına Muhabirliğin Püf Noktaları Bu Eğitimde

Eğitim programı, haberciliğin tüm yönlerini kapsayacak şekilde tasarlandı. Katılımcılar, haberin taşıması gereken nitelikleri öğrenmenin yanı sıra, haber yazımında kullanılan format ve teknikleri de uygulamalı olarak görecek.

9 saat süren “Haber Nasıl Yazılır?” dersinde, haber metinlerinin hazırlanışı, kuşak ve KJ yazımı konuları ele alınacak.

5 saat süren “Röportaj Teknikleri” dersinde, habercilerin sahada bilgi toplama ve etkili sorular sorma yöntemleri aktarılacak.

Belirlenecek bir konu ve konuk özelinde katılımcılardan, uygulamalı olarak aktarılanları deneyimlemeleri istenecek.

“Haberde Anons Kullanımı” ve “Haberde Canlı Bağlantı” dersleri de eğitimin önemli konularından.

Anons sırasında duruş ve üslup, anons çekilecek habere göre konum belirleme, canlı bağlantı öncesi haber merkeziyle iletişim, son dakika gelişmelerinin canlı bağlantı ile sunumu gibi önemli konular uygulamalı olarak katılımcılarla paylaşılacak.

TRT Akademi’den Teorik ve Pratik Muhabirlik Eğitimi

TRT Akademi’nin bu eğitim programı, bir muhabiri sahada ve masada nelerin beklediğini, kriz anlarında muhabirin nasıl hareket etmesi gerektiğini kısa sürede öğretmeyi amaçlıyor.

Katılımcılar, sadece haber yazmayı değil, röportaj yapmayı, canlı yayın ve anons tekniklerini öğrenmeyi, doğru kaynak kullanımını ve hızlı haber üretmeyi de deneyimlemiş olacak.

Sınırlı kontenjanlı eğitim programı katılımcılarını bekliyor.

TRT, Habercilik Deneyimini İlgileri ile Paylaşıyor

Muhabirlik eğitimisürecinin sonunda katılımcıları teorik ve uygulama sınavları bekliyor.

Sınavlarda başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifikalarını alarak medya kariyerlerinde bir adım öne geçecek.

TRT Akademi’nin bu yoğun ilgi gören eğitiminde yer almak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.