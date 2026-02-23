Parçalı Bulutlu 6.2ºC Ankara
Dünya
AA 23.02.2026 16:00

AB, tartışmalı "Made in Europe" planını tekrar erteledi

Avrupa Birliği (AB), kamu alımlarında Avrupalı şirketlere öncelik tanıyacak tartışmalı "Made in Europe" planının açıklanmasını bir hafta erteledi.

AB, tartışmalı "Made in Europe" planını tekrar erteledi

Euronews internet sitesinde yer alan habere göre, AB Komisyonu, Birlik sanayi stratejisinin merkezinde yer alan Sanayi Hızlandırıcı Yasa teklifine ilişkin çalışmaları henüz tamamlayamadı.

Üye ülkelerin kamu kaynaklarını kullanımına ve kamu ihalelerine "Made in Europe" şartını da getirmesi beklenen ve Avrupa sanayisini desteklemeyi amaçlayan yasanın içeriği konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Bu nedenle daha önce de birkaç defa ileri tarihe alınan ve en son 26 Şubat olarak öngörülen yasa teklifinin açıklanma tarihi 4 Mart'a ertelendi.

Söz konusu planı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne'nin ekibi hazırlıyor.

Tasarı, enerji yoğun sektörler, net-sıfır teknolojiler ve otomotiv gibi alanlarda kamu alımları ve kamu destekli programlarda Avrupa'da üretilen ürünlere avantajlar sağlamayı hedefliyor.

Basına sızan taslaklarda, "Made in Europe" ifadesi, AB üyesi 27 ülke ile Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'ın bulunduğu Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerini kapsıyor.

Bununla birlikte AB Komisyonu, üretimi Birlik menşesiyle eşdeğer kabul edilebilecek güvenilir ortakların da tanımlanmasını ve kapsama dahil edilmesini istiyor.

Ancak bu konuda Komisyonun çeşitli birimleri ile AB üye ülkeler farklı görüşleri savunuyor.

AB içinde bu girişimin öncü konumunda Fransa yer alırken, Almanya'nın da dahil olduğu bazı AB ülkeleri, yerel ürün satın alma şartlarının yatırımı caydırabileceği, kamu ihalelerinde fiyatları artırabileceği ve AB'nin küresel rekabet gücüne zarar verebileceği görüşünü taşıyor.

Korumacı politikalara karşı temkinli bir tutum sergileyen Almanya, "Made in Europe" kavramının çok dar bir tanım olduğunu, ticaret ortaklarının da sürece dahil edildiği kapsayıcı bir "Made with Europe (Avrupa ile üretildi)" yaklaşımı benimsenmesi gerektiğini savunuyor.

Türkiye, Gümrük Birliği, mevcut ekonomik entegrasyon seviyesi, mevzuat uyumu gibi unsurların dikkate alınarak Türk üreticilerin de "Made in Europe" kavramı içinde yer alması gerektiğini belirtiyor.

Avrupa’da otomotiv başta olmak üzere bazı sektörler, Made in Europe yaklaşımında İngiltere ve Türkiye'nin de yer almasını istiyor.

Tartışmalara sahne olan teklifin, Komisyon tarafından yayımlanmasının ardından yasama sürecinde AB ülkeleriyle Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) müzakereler sırasında da değişikliğe uğraması öngörülüyor.​​​​​​​

