AA 23.02.2026 16:49

Avustralya, eski Prens Andrew'un kraliyet tahtı varisliği sırasından çıkarılmasına destek verdi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kral 3. Charles'ın, Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'ın kraliyet tahtı veraset sırasından çıkarılması konusunda İngiltere hükümetine destek verdi.



ABC News'ün haberine göre Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a bir mektup gönderdi.

Albanese, son gelişmeler ışığında, Mountbatten-Windsor'ın kraliyet veraset sırasından çıkarılmasına yönelik her türlü teklifi destekleyeceğini ifade etti.

Mountbatten-Windsor hakkında "tam, adil ve uygun bir soruşturma" yapılması gerektiğini belirten Albanese, "İddialar çok ciddi ve Avustralya da bu iddiaları ciddiye alıyor." dedi.

İngiltere hükümeti, Kral 3. Charles'ın, Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Mountbatten-Windsor'ın kraliyet tahtı veraset sırasından çıkarılması için yasa hazırlamayı değerlendirdiğini açıklamıştı.

Düzenleme hayata geçirilirse, Mountbatten-Windsor'ın tahta çıkma ihtimali tamamen ortadan kalkacak.

Bu yönde düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için İngiltere Parlamentosu'nun her iki kanadının onaylayacağı yasanın kabul edilmesi ve Kral Charles'ın onay vermesi gerekiyor. Ayrıca, Kral'ın devlet başkanı olduğu Kanada, Avustralya, Jamaika ve Yeni Zelanda’nın da aralarında bulunduğu 14 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin desteğinin gerekli olduğu biliniyor.

Mountbatten-Windsor'un, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile ilişkisine dair tartışmaların ardından Ekim 2025'te "Prens" unvanı dahil tüm kraliyet unvanları elinden alınmıştı. Buna rağmen, eski Prens Andrew, taht sıralamasında 8. sırada yer almayı sürdürüyor.

İngiltere Avustralya
