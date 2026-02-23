Parçalı Bulutlu 5.4ºC Ankara
Savunma
AA 23.02.2026 17:07

NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın tamamlandığını belirtildi.

NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 2 bin personel ile katıldığımız Türk Silahlı Kuvvetlerimizin karada, denizde ve havada sergilediği imkan ve kabiliyetler ile gücünü tüm dünyaya gösterdiği Steadfast Dart 2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, müttefik ülke ordularıyla sergilediği yüksek koordinasyon, müşterek harekat kabiliyeti ve birlikte çalışabilirlik seviyesiyle, disiplinini, profesyonelliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha ortaya koydu."

 

