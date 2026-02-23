Parçalı Bulutlu 5.2ºC Ankara
Savunma
AA 23.02.2026 11:20

TCG 1. İnönü denizaltısı, hünerlerini NATO tatbikatında gösterecek

Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesi'ndeki ilk zaferi 1. İnönü Muharebesi'nin adını taşıyan Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı filosunun önemli unsurlarından TCG 1. İnönü denizaltısı, NATO'nun "Dynamic Manta 2026 (DYMA 26)" tatbikatında rol almaya hazır.

TCG 1. İnönü denizaltısı, hünerlerini NATO tatbikatında gösterecek

Türk donanmasının önde gelen güç unsurlarından olan "Gür" sınıfı denizaltılarından TCG 1. İnönü, NATO Müttefik Deniz Komutanlığının (MARCOM) planlamasıyla bugün başlayacak ve 6 Mart'a kadar İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında gerçekleştirilecek en büyük denizaltı savunma harbi tatbikatı DYMA’da hünerlerini gösterecek.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok görevi başarıyla ifa eden TCG 1. İnönü denizaltısı, büyük ve zorlu tatbikat öncesinde kapılarını gazetecilere açtı.

TCG 1. İnönü Komutanı Deniz Albay İsmail Koç ve 2. Komutan Binbaşı Orkun Turan, gazetecileri karşılarken denizaltının bazı bölümlerini gezdirdi.

TCG 1. İnönü denizaltısı, hünerlerini NATO tatbikatında gösterecek

Binbaşı Turan, “S360” borda numaralı TCG 1. İnönü denizaltısının, Türk donanmasında 2007'den bu yana hizmette olduğu ve yaklaşık 45 personelin görev yaptığı bilgisini verdi.

"Biz de bu tatbikatta aktif olarak rol alacağız"

TCG 1. İnönü Komutanı Albay Koç, Dynamic Manta'nın NATO MARCOM tarafından planlanan ve İtalya’nın ev sahipliğinde her yıl icra edilen en büyük denizaltı savunma tatbikatı olduğunu söyledi.

Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Tatbikatın fiili safhası, bu yıl 23 Şubat-6 Mart tarihlerinde icra edilecektir. Biz de bu tatbikatta aktif olarak rol alacağız. Tatbikatın ana amacı, NATO deniz unsurlarının, gelecekte icra edilmesi öngörülen müşterek savunma ve kriz müdahale harekatları kapsamında deniz kontrolü veya deniz erişiminin engellenmesi görevlerine yönelik olarak, denizaltı harbi ve denizaltı savunma harbi (DSH) yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır."

Türk Silahlı Kuvvetleri, her yıl güçlü şekilde varlık gösterdiği NATO Dynamic Manta tatbikatına bu yıl bir denizaltı ve bir "P-72" tipi deniz karakol uçağıyla katılıyor.

