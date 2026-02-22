Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 22.02.2026 20:49

Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi

Türkiye’nin askeri ve diplomatik hamleleri dünya basınında geniş yankı bulmaya devam ediyor. Alman haber kanalı NEX24, NATO tatbikatında Türkiye’nin belirleyici rolüne dikkati çekti. Güney Kore merkezli Global Economic de, Türk Donanması'ndan övgü ile söz etti.

Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi

Türk Ordusu, 'Steadfast Dart 2026' tatbikatıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Alman haber kanalı NEX24, NATO tatbikatında Türkiye’nin belirleyici rolüne işaret etti.

Türkiye'nin iki bin asker ve TCG Anadolu ile tatbikata en güçlü katkıyı sağlayan ülke olduğunu vurgulandı.

Bayraktar TB3, NATO'da Eurofighter'larla uçtu
Bayraktar TB3, NATO'da Eurofighter'larla uçtu

Almanya Savunma Bakanı'nın 'Türkiye ittifakın merkezi direği' tanımlamasına da yer verildi.
Tatbikatta özellikle Bayraktar TB3'ün zorlu kış şartlarında gemiden kalkış ve iniş yapmasının teknoloji açısından dönüm noktası olduğu ifade edildi.

NATO tarihinde bir ilk

Güney Kore merkezli Global Economic de Türk Donanması'ndan övgü ile söz etti.

Dünyaya muazzam bir deniz gücü projeksiyon kabiliyetinin sergilendiğini kaydetti. Haberde, TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3’ün deniz hedefine yönelik canlı atış testinin NATO tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekildi.

Bayraktar TB3'ten zorlu koşullarda yapay zeka destekli uçuş
Bayraktar TB3'ten zorlu koşullarda yapay zeka destekli uçuş

Uzman görüşlerine de yer verilen analizde, insansız sistemlerin gelecekte deniz savaş doktrinini değiştirebileceği yorumu yapıldı.

Türkiye’nin NATO Amfibi Kuvvet Komutanlığı görevini üstlenmesinin de ittifak içindeki konumunu güçlendirdiği belirtildi.
 

İnsansız Hava Aracı (İHA) Savunma Sanayii SİHA Türk Silahlı Kuvvetleri Yerli ve Milli Teknolojiler
