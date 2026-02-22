İzmir'de tünel inşaatında evleri zarar gören mahalleliden belediyeye tepki

Atamer Mahallesi sakinleri, 2612. Sokak'ta bir araya geldi, basın açıklaması yaptı.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş, 2018 yılından bu yana sürdürülen tünel çalışmalarının özellikle son 2 yılda mahallede ciddi hasara yol açtığını söyledi.

Bölgede 150'ye yakın evin zarar gördüğünü belirten Baştaş, vatandaşların barınma sorunu yaşadığını ve belediye tarafından somut bir adım atılmadığını savundu.

"Şu an bu evlerde yaşamak çok zor"

Baştaş, vatandaşlara güvence verilmediği için evlerini terk etmediklerini kaydederek, "Büyükşehir Belediye Başkanı ve Konak Belediye Başkanı'nı mahalleye davet ediyoruz. Mahalle sakinleriyle bir araya gelip en azından onlara bir güvence versinler. Güvence vermedikleri sürece bu insanlar evlerini terk edip çıkmak istemiyorlar. Gittikçe evler birbirlerinden ayrılıyor. Şu an bu evlerde yaşamak çok zor. Belediye başkanlarının buraya gelmesi için burada büyük bir felaket mi olması gerekiyor?" diye konuştu.

"Ben bu fiyata bir gecekondu alamıyorum"

Mahalle sakinlerinden Selahattin Kılıç, yetkililerin evlerinin tahliye edilmesi gerektiğini söylediğini belirterek, "3 katlı evimin karşılığında bana 3 milyon 200 bin lira veriyorlar, ben bu fiyata bir gecekondu alamıyorum. Bu nasıl haktır?" dedi.

Necla Köprülü, evinin çatlaklar nedeniyle su aldığını ve rutubet oluştuğunu ifade ederek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşmeye gittiklerini, Tugay'ın kendilerine evlerinin yapılacağı sözü verdiğini fakat bunun gerçekleşmediğini belirtti.

İsmail Uçkun ise mahallede henüz yıkılıp yeniden yapılan bir ev bulunmadığını, belirsizlik yaşandığını söyledi.

Annesi ve halasına ait iki katlı binanın zarar gördüğünü aktaran Duygu Uzuntepe de can güvenliği nedeniyle evleri boşalttıklarını kaydetti.