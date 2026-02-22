Çok Bulutlu 4ºC Ankara
Dünya
AA 22.02.2026 22:17

Katil İsrail'in Gazze’de çıkışına izin vermediği 2 yaşındaki Nidal hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nde tedavi için yurt dışına sevk edilmesi planlanan 2 yaşındaki Nidal Ebu Rebi, sınır geçişlerinin kapalı tutulması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze’de çıkışına izin vermediği 2 yaşındaki Nidal hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 36 yaşındaki baba Ala Salih Ebu Rebi ile anne İman Hamduna’nın oğulları 2 yaşındaki Nidal'ın, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Gazze dışına sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ancak sınır geçişlerinin kapalı tutulması ve çıkış izni verilen hasta sayısının sınırlı olması nedeniyle küçük çocuk bölge dışına çıkarılamadı.

Zamanında tedavi imkanına kavuşamayan Nidal, hayatını kaybetti.

Öte yandan ailenin bir diğer çocuğu Rital’in ise Gazze’deki Aksa Şehitleri Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"Tüm dünyaya yalvardım ancak kimse beni duymadı"

Nidal’in annesi İman Hamduna, çocuğunun dalak ve karaciğer büyümesi olduğunu ve yurt dışına sevk edildiğini belirterek, “Çocuğumun dışarıya çıkarılması için tüm dünyaya yalvardım ancak kimse beni duymadı. Yalvarmaktan sesim kısıldı. Her gün yalvardım. Kimse ne beni anladı ne de çocuğun acısını duydu.” dedi.

Hamduna, gözyaşları içinde, “Bugün oğlumu kaybettim. Kızımı da kaybetmek istemiyorum. Kızım şu anda Aksa Şehitleri Hastanesi’nde yatıyor.” ifadelerini kullandı.

Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde akrabalarının bulunduğunu ve tüm masrafları karşılamaya hazır olduklarını anlatan Hamduna, 9 aydan fazla sevk aldıklarını ancak tüm girişimlerine rağmen çocuklarının yurt dışına çıkışına izin verilmediğini vurguladı.

Baba Ala Salih Ebu Rebi ise “Vallahi çocuğumun tedavisi için böbreğimi satmaya hazırdım. Evet bugün oğlumu kaybettim, çok şükür cennete gitti. Her şeye rağmen elhamdülillah” dedi.

"Ruhumuzdan ruh gitti"

Ebu Rebi, oğlunun ve kızının yurt dışında tedavisi için sevk belgelerini göstererek, “Ruhumuzdan ruh gitti. Şimdi sadece kızım kaldı. Onu tedavi etmek için yurt dışına çıkış izni verilmesi için yalvarıyorum.” ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil el-Dakran, Gazze Şeridi’nde yurt dışında tedavi görmek için bekleyen 20 binden fazla hastanın olduğuna dikkati çekerek, özellikle ağır hastaların bölge dışına sevkinde ciddi zorluklar yaşandığını söyledi.

Dakran, hastaların tahliyesinde Refah Sınır Kapısı’nın açılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, gecikmelerin hastaların yaşamını riske attığını ifade etti.

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı konumundaki Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra, 2 Şubat'ta "sınırlı" şekilde iki yönlü geçişlere açılmıştı.

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 22 bin hasta ve yaralı, tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
