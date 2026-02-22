Çok Bulutlu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.02.2026 22:20

Tartışma sonrası aracın kaputunda metrelerce sürüklendi

Başkentte, kaputunda bir kişinin bulunmasına rağmen sürülen araç, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında, sürücü kursu öğretmeni C.Ö. ile otomobilin sürücüsü İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç. sürücü kursu aracının kaputuna tutunarak hareket etmesini engellemek istedi. C.Ö. ise otomobili sürmeye devam etti. Otomobilin hareket halinde olduğu anlar, bir başka otomobille seyir halindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul Yolu Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan C.Ö. gözaltına alındı.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
İzmir'de tünel inşaatında evleri zarar gören mahalleliden belediyeye tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
Erzurum'da taşımalı eğitime yarın ara verildi
23:26
Yalova'da baba ile 14 aylık kızı komşuları tarafından darbedildi
23:18
Hatay'da 8 katlı binada yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
23:14
İçişleri Bakanı Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
22:19
Katil İsrail'in Gazze’de çıkışına izin vermediği 2 yaşındaki Nidal hayatını kaybetti
22:16
RTÜK Başkanı Daniş: Sorumlu yayıncılık anlayışında 3A formülünü esas alıyoruz
Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası
Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası
FOTO FOKUS
Tartışma sonrası aracın kaputunda metrelerce sürüklendi
Tartışma sonrası aracın kaputunda metrelerce sürüklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ