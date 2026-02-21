Açık 11.4ºC Ankara
Savunma
AA 21.02.2026 11:03

Bayraktar TB3, NATO'da Eurofighter'larla uçtu

Türkiye’nin gemiye konuşlu silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3, NATO tatbikatında Eurofighter savaş uçaklarıyla birlikte icra edilen görevler için 8 saat havada kalıp 1700 kilometrelik mesafeyi katederek dikkat çekici performansa imza attı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı paylaşımda Baltık bölgesindeki önemli faaliyetlerinden biri olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı kapsamında TCG ANADOLU'dan havalanan Bayraktar TB3'ün Eurofighter'larla ortak görevinde 8 saat uçup 1700 kilometre mesafe katettiğini belirtti.

Bayraktar TB3’ün gerçekleştirdiği uzun süreli uçuş, platformun dayanıklılık, haberleşme ve müşterek görev kabiliyetlerini ortaya koydu.

Baltık Bölgesi gibi yoğun hava trafiği ve NATO hava unsurlarının entegre şekilde faaliyet yürüttüğü ortamda TB3’ün Eurofighter'larla koordineli görev icrası, Türkiye’nin insansız sistemlerinin NATO standardizasyonuna uyum seviyesini gösteren önemli bir unsur oldu.

Bu durum aynı zamanda Türk savunma sanayisinin insansız sistemler alanında ulaştığı olgunluk seviyesinin, ittifak görevlerine entegre edilebilir aşamaya geldiğini gösterdi.

Eurofighter uçaklarıyla görev icrası, insanlı ve insansız platformların birlikte görev yapması beklenen geleceğin muharebe konsepti açısından da test niteliği taşıyor.

Türkiye’nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılmasıyla, TB3 gibi platformlarla birlikte çalışabilirlik kritik hale gelecek.

