Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 20.02.2026 15:52

Küresel savunma ekosistemi IDEF 2027'de buluşacak

18'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2027), 3-9 Mayıs 2027 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde savunma ve güvenlik ekosisteminin küresel aktörlerini bir araya getirecek.

Küresel savunma ekosistemi IDEF 2027'de buluşacak

Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenecek IDEF 2027, kara, deniz ve hava sistemleri başta olmak üzere savunma ve güvenlik teknolojilerinin en ileri örneklerinin sergileneceği küresel platform niteliği taşıyor.

TSKGV'nin açıklamasına göre, dünyanın savunma sanayi alanındaki en prestijli organizasyonları arasında yer alan IDEF, devlet temsilcilerini, askeri ve sivil heyetleri, karar alıcıları, savunma sanayisi firmalarını ve teknoloji geliştiricilerini aynı çatı altında buluşturarak stratejik ve sürdürülebilir işbirliklerinin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Fuar kapsamında düzenlenecek panel, seminer, imza töreni ve ürün tanıtım etkinlikleri ile sektörel bilgi paylaşımının artırılması ve savunma sanayisi paydaşları arasındaki temasların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

IDEF 2025'e 49 ülkeden 1491 firma, 100 ülke ve uluslararası kuruluştan 229 resmi heyet katılmıştı. Fuar, 114 ülkeden 120 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak uluslararası savunma sanayisi ekosistemindeki stratejik konumunu ortaya koymuştu.

Geçen yıl elde edilen başarıyı daha ileri seviyeye taşımayı hedefleyen IDEF, 2027'deki fuarla uluslararası savunma işbirliklerinde yeni referans noktası olmayı ve Türkiye'nin savunma sanayisi vizyonuna ve yüksek teknoloji odaklı üretim kapasitesine katkı sunmayı hedefliyor.

ETİKETLER
IDEF Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
Külliye'de ramazan coşkusu ikinci gününde devam etti
16:41
"Senede Bir Gün" kampanyası savunmaya güç katıyor
16:24
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
16:23
Camilerde "Ramazan, Cami ve Hayat" temalı hutbe okundu
15:48
Evcil kedilerdeki kanser araştırmalarının, insanların tedavisinde umut olabileceği bildirildi
15:39
Bakan Kacır: Sanayi katma değerimizi yıllık 241 milyar dolara yükselttik
Gazze'de ramazan ayının ilk cuması El-Albani Camii enkazında kılındı
Gazze'de ramazan ayının ilk cuması El-Albani Camii enkazında kılındı
FOTO FOKUS
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ