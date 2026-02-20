Küresel savunma ekosistemi IDEF 2027'de buluşacak

Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenecek IDEF 2027, kara, deniz ve hava sistemleri başta olmak üzere savunma ve güvenlik teknolojilerinin en ileri örneklerinin sergileneceği küresel platform niteliği taşıyor.

TSKGV'nin açıklamasına göre, dünyanın savunma sanayi alanındaki en prestijli organizasyonları arasında yer alan IDEF, devlet temsilcilerini, askeri ve sivil heyetleri, karar alıcıları, savunma sanayisi firmalarını ve teknoloji geliştiricilerini aynı çatı altında buluşturarak stratejik ve sürdürülebilir işbirliklerinin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Fuar kapsamında düzenlenecek panel, seminer, imza töreni ve ürün tanıtım etkinlikleri ile sektörel bilgi paylaşımının artırılması ve savunma sanayisi paydaşları arasındaki temasların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

IDEF 2025'e 49 ülkeden 1491 firma, 100 ülke ve uluslararası kuruluştan 229 resmi heyet katılmıştı. Fuar, 114 ülkeden 120 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak uluslararası savunma sanayisi ekosistemindeki stratejik konumunu ortaya koymuştu.

Geçen yıl elde edilen başarıyı daha ileri seviyeye taşımayı hedefleyen IDEF, 2027'deki fuarla uluslararası savunma işbirliklerinde yeni referans noktası olmayı ve Türkiye'nin savunma sanayisi vizyonuna ve yüksek teknoloji odaklı üretim kapasitesine katkı sunmayı hedefliyor.