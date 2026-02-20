Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.02.2026 17:24

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 350 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 7 milyon 350 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 350 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 326 bin lira, en yüksek 7 milyon 360 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 7 milyon 350 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 320 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 867 milyon 896 bin 205,14 lira, işlem miktarı ise 799,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 535 milyon 286 bin 151,34 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Akbank olarak sıralandı.

ETİKETLER
Altın Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: Sanayi katma değerimizi yıllık 241 milyar dolara yükselttik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu NATO tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı
17:36
Merz: Yeni bir dünya düzeni, büyük bir güç düzeni hızla şekilleniyor
17:34
Güney Kore'de ChatGPT ile planlanan çifte cinayet
17:12
Türk Dünyası ticaret ve ekonomide iş birliğini derinleştiriyor
16:43
Külliye'de ramazan coşkusu ikinci gününde devam etti
16:41
"Senede Bir Gün" kampanyası savunmaya güç katıyor
Bosna Savaşı'nda hayatları kurtaran geçit: Umut Tüneli
Bosna Savaşı'nda hayatları kurtaran geçit: Umut Tüneli
FOTO FOKUS
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ