Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.02.2026 18:28

İran'la gerilimin ardından Trump'ın bölgeye gönderdiği ABD uçak gemisi Ford, Cebelitarık Boğazı'nı geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la yaşanan gerilimin ardından bölgeye ikinci uçak gemisi gönderilmesi talimatının ardından ABD donanmasına bağlı Gerald R. Ford (CVN-78) Uçak Gemisi ve ona eşlik eden savaş fırkateyni, Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e ulaştığı belirtildi.

İran'la gerilimin ardından Trump'ın bölgeye gönderdiği ABD uçak gemisi Ford, Cebelitarık Boğazı'nı geçti
[Arşiv]

Bazı sosyal medya hesaplarında, ABD donanmasına ait Ford Uçak Gemisi'nin Cebelitarık Boğazı'nı geçtiğini gösteren fotoğraflar yer aldı.

Paylaşımlarda, Ford Uçak Gemisi'nin Cebelitarık'ı geçerek Orta Doğu'ya hareket etmek için Akdeniz'e giriş yaptığı kaydedildi.

Trump, İran ile nükleer müzakereler sürerken bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderilmesi talimatı vermişti.

Bu talimatın ardından Karayipler'de bulunan Ford Uçak Gemisi, daha önce Orta Doğu'ya gönderilen USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ne katılmak için bölgeye hareket etmişti.

ETİKETLER
İran ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Trump: İran'a sınırlı askeri saldırı düşündüğümü söyleyebilirim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:39
Bakan Kurum: Hiç kimseyi yuvasız bırakmayacağız
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ASKON heyetini kabul etti
19:34
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı tutuklandı
18:43
İran: ABD, uranyum zenginleştirmesini sıfırlama talebinde bulunmadı
18:25
Trump: İran'a sınırlı askeri saldırı düşündüğümü söyleyebilirim
17:56
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu NATO tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı
Bosna Savaşı'nda hayatları kurtaran geçit: Umut Tüneli
Bosna Savaşı'nda hayatları kurtaran geçit: Umut Tüneli
FOTO FOKUS
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ