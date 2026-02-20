İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti eylemine iştirak eden şüphelilere yönelik 13 Şubat 2025'te operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında elde edilen dijital materyallerde yasa dışı bahse aracılık edildiğine dair çok sayıda veri bulunduğunun tespit edilmesi üzerine yasa dışı bahis ağını ortaya koyma maksadıyla iletişimin tespiti ve kayda alınmasına dair tedbiriyle ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, iletişimin tespiti ve kayda alınmasına dair tedbir doğrultusunda şüphelilerin eylemlerini suç örgütü faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği tespit edildi.

Hesap işlem hacminin 10 milyar 322 milyon 722 bin 40 lira olduğu tespit edildi

Çalışmalarda, elektronik para aracı kuruluşları ve bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Raporu doğrultusunda 21 şüphelinin yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelirin nakline aracılık etmesinin, yasa dışı bahis ağının genişlemesi amacına hizmet ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda şüphelilerin 2023-2025 yılları arasındaki süreçte hesap işlem hacminin 10 milyar 322 milyon 722 bin 40 lira olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahse aracılık etme" ve "mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına iştiraki bulunan 21 şüpheliye yönelik 17 Şubat'ta İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Uşak ve Erzurum'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 zanlı yakalandı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait piyasa değeri 75 milyon lira olan mal varlığı ile kripto varlık ve banka hesaplarına el konulurken, operasyonda yasa dışı bahis sisteminin kurulu olduğu ana materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 17'sinin tutuklanmasına, birinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.