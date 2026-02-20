Açık 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.02.2026 14:43

Camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı yoğun katılımla eda edildi.

Camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı
[Fotograf: AA]

"On bir ayın sultanı" ramazanda kılınacak ilk cuma namazı dolayısıyla İstanbullular, kent genelindeki camilere geldi.

Fatih Camisi'ne gelenler cuma namazını kılmak için caminin avlusunda ezanın okunmasını bir süre bekledi.

Camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Namaz öncesinde Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret eden kadın, erkek ve çocuklar burada dua etti.

Sultanahmet Camisi'nde de ramazanın ilk cuma namazında yerli yabancı çok sayıda kişi birlikte saf tuttu.

Camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Kentin simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Süleymaniye ve Büyük Çamlıca camilerinde de yoğunluk oluştu.

Sıradaki Haber
Ramazanda İstanbul’da fiyat denetimleri sıklaştırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
14:47
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
14:43
Hamas, İsrail'in engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa'ya akın edilmesi çağrısı yaptı
14:11
Bakan Şimşek: Spekülasyonlar artık bir karşılık bulmuyor
14:06
Bakan Yumaklı: 30 milyar liralık tarımsal krediye teminat sağlanacak
13:51
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
Bursa'da Çapraz Çayı taştı: Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı
Bursa'da Çapraz Çayı taştı: Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı
FOTO FOKUS
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ