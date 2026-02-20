Bakan Kacır: Sanayi katma değerimizi yıllık 241 milyar dolara yükselttik

Bakan Kacır, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayının kalplere huzur, sofralara bereket, teşkilata güç katmasını temenni etti.

Birlik ruhunu en ağır imtihanlardan biri olan 6 Şubat 2023'teki depremlerde gösterdiklerini, milletin tek yürek olduğunu, devletin tüm kurumlarıyla sahaya indiğini dile getiren Kacır, "Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek okullarıyla, hastaneleriyle, kamu binalarıyla, yollarıyla, içme suyu hatlarıyla, enerji ve iletişim alt yapısıyla, sanayi projeleriyle, çarşılarıyla, sosyal donatı alanlarıyla şehirlerimizi hep birlikte yeniden inşa ihya ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Kacır, sahada yoğun mesai harcayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 3 yıl gibi bir sürede 455 bin bağımsız bölümü tamamladığını, anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettiğini belirterek Malatya'da da 75 bin 573 konut ve 4 bin 88 iş yerinin inşa edildiğini ifade etti.

Malatya'ya sağlanan destekler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Malatya'yı eskisinden daha müreffeh ve daha dirençli bir şehir haline getirmek adına çalışma yaptıklarını anlatan Kacır, kentte 640 hektarlık 4 yeni sanayi alanının devreye aldıklarını, sanayi tesislerinde depremin bıraktığı izleri tamamen silmek ve üretim çarklarını eskisinden çok daha güçlü şekilde döndürmek adına gerçekleştirilen projelere 7,3 milyar lira finansman sağladıklarını kaydetti.

Depremde iş yerleri hasar gören ve zorlu şartlara rağmen işlerine devam eden KOBİ'lerin acil ihtiyaçlarına yönelik 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli destek sunduklarını, kentteki 9 bin 683 işletmeye KOSGEB eliyle 7 milyar 100 milyon lira kaynak sağladıklarını ifade eden Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Deprem felaketinin ardından yatırımların sekteye uğramaması için Malatya'da gerçekleşecek yatırımları Cazibe Merkezleri Programı'na dahil ettik. Bu kapsamda düzenlediğimiz 435 teşvik belgesiyle şehrimizde 29 milyar liralık yatırımın, 22 bin 835 istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemiyle de ilimizdeki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını ise 10 yıl boyunca Bakanlık olarak biz karşılıyoruz.

İnşallah birazdan da toplam 6,2 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 10 yeni projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. 714 iş yerlik Yeşilyurt Sanayi Sitesi'nin ilk etabının anahtar teslimini yapacağız ve 192 iş yerlik ikinci etabın temelini atacağız. Ayrıca Malatya Bilim Merkezi ile Fırat Kalkınma Ajansı ve DAP Bölge Kalkınma İdaresinin 83 milyon lira desteğiyle hayata geçirilecek 5 projenin protokollerini imzalayacağız. Bizler tarihi boyunca üretim kültürüyle, alın teriyle nam salmış bu şehrin kalkınma hikayesinin yarım kalmasına müsaade etmedik. Allah'ın izniyle bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz."

"Sanayi katma değerimizi yıllık 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgesindeki şehirlerin daha güvenli, daha sağlam, daha dirençli bir şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını vurgulayan Mehmet Fatih Kacır, şöyle devam etti:

"Üstelik tüm bu devasa yatırımları ve ihya çalışmalarını küresel dalgalanmaların şiddetlendiği, krizlerin derinleştiği, güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde gerçekleştirdik. 23 yılda Türkiye'yi asırlık kazanımlarla, nice eser ve hizmetlerle buluşturan, imkansız zannedilenleri mümkün kılan AK Parti'nin defterinde hamdolsun yarım kalan hikaye, tutulmamış söz yoktur. Verdiğimiz sözlerin arkasında durduğumuzun, bu millete olan sevdamızın nişanesi de yazdığımız kalkınma destanıdır."

Ülke tarihinde ve talihinde yeni bir sayfayı ifade eden AK Parti iktidarları döneminde, sanayi katma değerini yıllık 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttiklerini belirten Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"İhracatımızı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara çıkardık. Kabiliyetleriyle, teknolojisiyle, mühendisliğiyle dünyada ses getiren, geniş bir yelpazede ürün geliştiren, tasarlayan, üreten, rekabetçi şekilde ihraç eden yerli ve milli bir savunma sanayi altyapısı inşa ettik. Türkiye'yi ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli, çelik üretiminde Avrupa liderliğine taşıdık. Birçok gelişmiş ülkede dahi bulunmayan ulaştırma ağlarını ülkemize kazandırdık. Asırlık hayalimiz olan tünelleri, kıtaları birleştiren köprüleri, ihracatımızın can damarı limanları ve ülkemizin dört bir yanını dünyaya bağlayan dev havaalanlarını aziz milletimizin hizmetine sunduk. Karadeniz'de doğal gaz, Gabar'da petrol keşfettik. Şimdi modern arama ve keşif filomuzla, petrol ve doğal gazda sınır ötesi ortaklıkları derinleştiriyoruz. Milletimizin enerjide bağımsızlık yürüyüşünü daha ileriye taşıyoruz."

Toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi İsmail Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Ordu milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de katıldı.