Külliye'de ramazan coşkusu ikinci gününde devam etti

Ramazan boyunca sürecek program kapsamında kitap fuarı, sergi alanları, bilim ve deneyim stantları ile geleneksel sanat atölyeleri ziyaretçileri ağırladı.

Çocuklar, etkinlik alanında kurulan uygulamalı stantlarda simülasyon deneyimi yaşarken geleneksel sanat atölyelerinde de ustalar eşliğinde çalışmalara katıldı.

TRT için ayrılan alanda TRT Avaz Çadırı, TRT Seslendirme Stüdyosu, TRT Haber ve TRT Spor Spikerliği Deneyim Alanı ile dijital oyun alanlarının yer aldığı stantlar da ziyaretçileri ağırladı.

Aileleriyle program alanını gezen çocuklar, hem dijital içerik alanlarında hem de el sanatları stantlarında vakit geçirdi.

Gençler keyifli vakit geçirdi

Uçak simülasyonunu deneyen 16 yaşındaki Hasan Emin Gürbüz, "Ben böyle bir ramazan etkinliğine ilk defa geldim. Çok güzel etkinlikler var. Kendimi iyi hissettim yani. Bunu yapanlara çok teşekkür ediyorum. Burada bir dijital bir uçak oyunu var. Onu oynamaya çalışıyoruz. Çok güzel bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Nerede O Eski Ramazanlar" isimli müzikal tiyatro da miniklerin izlenimine sunuldu.

Program kapsamında meddahlık yapan 15 yaşındaki Batın Haykır, "Arkadaşlarımla beraber eski geleneklerimizi halkımıza hatırlatmaya çalışıyorum. Eğlenceli bir etkinlik oldu, hepimiz eğleniyoruz. Eski ramazanları yad ediyoruz." diye konuştu.