Türk Dünyası ticaret ve ekonomide iş birliğini derinleştiriyor

Türkistan Eyaleti Valiliğinin açıklamasına göre, Türk Dünyası'nın manevi başkenti Türkistan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ekonomi ve Ticaret Bakanları 14. Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Asan Darbayev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Türkiye'den Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Azerbaycan'dan Ekonomi Bakan Yardımcısı Rovnag Abdullayev, Kırgızistan'dan Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sultan Ahmatov, Özbekistan'dan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hurram Teşabayev ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türk Yatırım Fonu Başkanı Bağdat Amreyev katıldı.

Ticaret engellerinin kaldırılması, ulaştırma güzergahlarının geliştirilmesi ve dijital ticaretin yaygınlaştırılması konularının ele alındığı toplantıda, Doğu ile Batı arasındaki kilit hatlardan biri olan Orta Koridor'un stratejik rolünün altı çizildi ve söz konusu güzergahın TDT ülkeleri arasında karşılıklı ticaretin büyümesine ilave imkan sunduğuna işaret edildi.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Darbayev, açılıştaki konuşmasında, toplantının, Türk Dünyası'nın manevi ve kadim kenti olan Türkistan'da düzenlenmesinin sembolik önem taşıdığını vurguladı.

Darbayev, TDT'nin bugün de ticari bağları genişleten etkin bir pratik iş birliği mekanizmasına dönüştüğünü belirterek, "2025 yılı sonuçlarına göre, TDT ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 11,9 milyar ABD dolarını aşmıştır." dedi.

Son 20 yılda TDT ülkelerinden Kazakistan'a 6,3 milyar doları aşkın doğrudan yabancı yatırım geldiğini kaydeden Darbayev, Kazakistan'ın ise TDT ülkelerine yaptığı yatırımların yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Darbayev, Kazakistan'da TDT ülkeleri sermayesiyle 12 binden fazla şirket ve 1300'den fazla ortak girişim faaliyet gösterdiğini dile getirerek, bunların ticaret ve sanayi iş birliğinin gelişimine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Türkistan bölgesinin yatırım imkanları tanıtıldı

Toplantı kapsamında, Kazakistan'ın Türkistan bölgesinin ekonomik ve yatırım potansiyeli de tanıtıldı.

Türkistan Eyaleti Valisi Nuralhan Kuşerov, bölgenin yatırım ve turizm potansiyelini TDT ülkeleri ile stratejik ortaklığa dönüştürmek istediklerini belirtti.

Kuşerov, Türkistan bölgesinin Kazakistan'da tarım, sanayi ve turizm potansiyeline sahip dinamik bir bölge olmasının yanı sıra uranyum, altın, demir cevheri, kömür ve fosforit gibi doğal kaynaklar bakımından da zengin bir bölge olduğunu vurgulayarak, "Bölgemiz, Orta Asya pazarlarına yakınlığı sayesinde yatırımcılara geniş bir tüketici pazarına erişim imkanı sunuyor. Ayrıca, TDT ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirmek amacıyla kurulan 'TURAN' Özel Ekonomik Bölgesi de bölgemizde bulunuyor." şeklinde konuştu.

Toplantıda taraflar, ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, ticari engellerin azaltılması ve elverişli iş ortamının oluşturulmasına yönelik ortak tedbirler üzerinde anlaşırken, üye devletler arasında ekonomi, ticaret, yatırım ve finans alanlarında işbirliğine ilişkin yol haritası ile ticaret alanında ortaklık mutabakat zaptı onaylandı.

Heyetler, toplantı sonrası Türkistan'ın sembolü Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti.