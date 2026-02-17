Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
Türk Dünyası
AA 17.02.2026 11:02

Karabağ'daki sözde rejimin eski yöneticisi Vardanyan'a 20 yıl hapis

Azerbaycan'da yargılanan Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski "devlet bakanlarından" Ruben Vardanyan, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karabağ'daki sözde rejimin eski yöneticisi Vardanyan'a 20 yıl hapis

Bakü Askeri Mahkemesinde "terörü finanse etme", "yasa dışı silahlı grupların oluşumunda ve faaliyetinde yer alma", "savaş suçu işleme" gibi suçlardan yargılanan Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski "devlet bakanlarından" Ruben Vardanyan'ın yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Mahkemede, Vardanyan'ın 20 yıl hapis cezasına çarptırılması yönünde karar alındı.

Daha önce Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan milyarder iş insanı Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkarak Karabağ'a gelmiş ve sözde Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı.

Kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtilen Vardanyan, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Azerbaycan aleyhine kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Vardanyan, Azerbaycan'ın 19 Eylül 2023'te başlattığı antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'a geçmek isterken gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Karabağ Azerbaycan Ermenistan
