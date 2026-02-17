Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 17.02.2026 12:10

Yerli dezenfektan ünitesi geliştirdi, dünya pazarına açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Askan Arslansarı, şimşek ve yıldırımdan ilham alarak bulunduğu ortamdaki havayı temizleyen taşınabilir dezenfektan ünitesi geliştirdi.

Yerli dezenfektan ünitesi geliştirdi, dünya pazarına açıldı
[Fotograf: AA]

Derslerinden arta kalan vakitlerini NEVÜ bünyesindeki Kapadokya Teknopark'ta 15 metrekarelik atölyesinde değerlendiren 21 yaşındaki Arslansarı, ofis, ev ve araç içindeki kirli hava ve kötü kokuyu yok eden mini dezenfektan cihazı üretti.

İmalatta kullandığı malzemelerin bir kısmını atölyesindeki üç boyutlu yazıcıyla üreten, bir kısmını da yerli firmalardan tedarik eden genç girişimci, gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Yurt dışından siparişler alıyoruz"

NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Askan Arslansarı, şimşek ve yıldırımın havadaki oksijen moleküllerini parçalaması, serbest kalan oksijen atomlarının tekrar birleşerek ozonu oluşturmasından yola çıkarak sistemi geliştirdiğini söyledi.

Oksijenden yola çıkarak "OXİ" adını verdiği akıllı cihazın, şarjlı, taşınabilir ve sensörleri sayesinde ortamın havasına göre performans sergilediğini ifade eden Arslansarı, bunun oksijeni ozona dönüştürerek etraftaki zararlı mikroorganizma bileşiklerini kırarak kötü kokuyu kaynağından yok ettiğini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Doğadaki şimşek ve yıldırımdan ilham alarak bu cihazı yaptığını vurgulayan Arslansarı, bunun diğer cihazlar gibi koku maskeleme cihazı olmadığını dile getirdi.

Kötü kokunun direkt kaynağını yok ettiklerini vurgulayan Arslansarı, şunları kaydetti:

"Ozon, doğada yıldırım ya da şimşek çakınca ortaya çıkar. Biz bu küçücük oksijenin içinde bu durumu aslında simüle ettik ve müşterinin eve alıp bu doğa harikasını kullanmasını sağladık. İçindeki sensör, ortamdaki amonyak, kükürt gibi kötü kokulara sebep olabilecek bileşiklerin miktarını ölçtüğü için, ortamın hem kirliliğini hem de ozon durumunu ölçebildiği için gereksiz bir çalışma sergilememiş oluyor. Hem güç tasarrufu sağlıyor hem de cihazın kullanımını uzatmış oluyoruz. Şu anda aylık 1000 kadar üretebiliyoruz. Kapasitemizi giderek artırıyoruz. Ürettiğimiz kadarını satabiliyoruz. Yakın zamanda da üretim kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Bu cihazın tüm koku maskeleme ve oda kokusu cihazlarının yerini alacağına inanıyorum. Bir kez satın alınca 15 günde bir şarj edip ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Yurt dışından siparişler alıyoruz. Bunun yakında tüm dünyadaki bu tür cihazların önüne geçeceğini ve pazara hakim olacağını düşünüyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Kapadokya Teknopark hayatımın dönüm noktasıydı"

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının "Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne başvurduğunu, alacağı desteklerle atölyesini büyüterek istihdama da katkıda bulunmayı hedeflediğini anlatan Arslansarı, hayallerini gerçekleştirmesine destek veren Kapadokya Teknopark yöneticilerine teşekkür etti.

İş fikri olanları teknoparkların ve devletin sunduğu desteklerden faydalanmaya davet eden Arslansarı, "Kapadokya Teknopark hayatımın dönüm noktasıydı diyebilirim. Öğrenciyken çok fazla iş fikrim vardı, teknoparka bu fikirle geldim. Buraya beni sıfırdan alıp iş kurmamda çok yardımcı oldular. Gereken ekipmanları, donanımları verdiler, mentörlük desteği sağladılar" dedi.

Arslansarı, cihazın farklı modellerini geliştirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Türkiye’nin çehresini değiştirecek sanayi hamlesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
ASELSAN'da yapay zeka dönemi
13:22
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
13:19
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
13:11
Avrupa Parlamentosu kurumsal cihazlarda yapay zekayı engelledi
13:05
Bakan Gürlek: Sahaya kulak vereceğiz, verilere dayalı karar alacağız
12:45
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 12'nci duruşma başladı
Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak
Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ