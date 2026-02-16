Türkiye’nin çehresini değiştirecek sanayi hamlesi

13 ilde toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni sanayi yatırım alanı oluşturulmasına ilişkin master plan, 16 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklamalarla tanıtımı yapılan master plana göre, Anadolu’nun ortasında, Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan 16 yeni endüstri bölgesi kuruluyor.
Master plana göre 16 yeni sanayi yatırım alanı belirlenmiş durumda. Mevcut organize sanayi bölgelerinin (OSB) 16 katı büyüklüğündeki bu yeni bölgeler, mevcut planlı alan büyüklüğüne, yüzde 37 oranında ilave getiriyor. Bakan Kacır, “Master planın ilk fazında Samsun-Mersin hattında toplam 59 bin hektar büyüklüğünde yatırım alanı oluşturduk. Bu alanlarda mega endüstri bölgeleri inşa edeceğiz” diyerek, yapılacak tesislerin OSB olmadığının altını çizmişti.
Kacır’ın açıkladığı 16 bölgeye ilişkin yerler de belli oldu. Niğde’de ve Karaman’da iki ayrı bölgede yer alacak mega endüstriyel alanlar, toplamda 13 şehre yayılacak. Buna göre mega endüstri bölgelerinin kurulacağı yerler ve yaklaşık büyüklükleri şöyle:
Aksaray: 4.620 ha
Amasya: 263 ha
Ankara: 1.519 ha
Eskişehir: 3.406 ha
Hassa (Hatay): 7.121 ha
Karaman Doğu: 7.357 ha
Karaman Kuzey: 626 ha
Kastamonu: 724 ha
Kayseri 1.387 ha
Kırşehir: 1.076 ha
Konya: 1.304 ha
Konya Ereğli: 17.200 ha
Nevşehir: 2.260 ha
Bor (Niğde) Güney: 5.013 ha
Bor (Niğde) Kuzey: 2.535 ha
Yozgat: 2.608 ha
Yeni sanayi bölgeleri sadece üretimi artırma ve ekonomiyi canlandırma hedefiyle sınırlı kalmadı. Bu bölgeler, Türkiye’de kuzeyden güneye uzanan bir endüstri kuşağı ortaya çıkacak. Bu ise önemli değişikliklere ve dönüşüme neden olacak. Mega endüstri bölgelerinin faaliyete geçmesiyle 1960’lardan beri devam eden Orta Anadolu’dan Batı’ya iç göç engellenecek. Böylece nüfusun Marmara ve Ege bölgelerinde yığılmasının önüne geçilecek. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının da bu şekilde azalması hedefleniyor. Genç nüfus için iş alanları açılacak, istihdam artacak.
Halihazırda Türkiye’nin sanayi yükünü ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi çekiyor. Marmara Bölgesi'nde 54’ü küçük sanayi sitesi olmak üzere 8 bin 906 endüstri tesisi var. 86 milyona yaklaşan Türkiye nüfusunun 4’te 1’i de bu bölgede yaşıyor. Ancak hem dünyanın en tehlikeli fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı buradan geçiyor hem de çok sayıda milli park, koruma bölgesi ve doğa harikası burada bulunuyor. Üstelik başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin en kalabalık şehirleri de yine aynı bölgede ve bölge nüfusu artmaya devam ediyor.
Sanayi üretiminin iç bölgelere kaymasıyla, deniz ve su kaynaklarından sanayi tesisleri uzaklaştırılacak, Marmara Denizi kirlenmekten ve müsilaj gibi tehlikelerden korunacak. Milli parklar ve özel çevre koruma bölgelerinden sanayi tesisleri uzaklaştırılacak.
Master plan, Türk sanayisinin 30 yılına ışık tutacak şekilde hazırlandı. Ancak etkileri çok daha uzun süreli olacak. Bölgesel gelişmişlik farklarının azaldığı, nüfusun daha homojen dağıldığı bir yapı ortaya çıkarken, Demir İpek Yolu, Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu gibi uluslararası güzergahlar, hızlı tren hatları ve limanlar da aynı çerçeve içinde buluşturulacak.