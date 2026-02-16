Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
Dünya
Le Parisien 16.02.2026 12:05

İsviçre'de 80 yolcuyu taşıyan tren raydan çıktı

İsviçre'nin Valais kantonunda pazartesi sabahı bir yolcu treni raydan çıktı. Yerel polisin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, olay sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

İsviçre'de 80 yolcuyu taşıyan tren raydan çıktı

Yetkililer bölgede müdahalenin sürdüğünü ve kazada yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Polisin Fransız Haber Ajansına (AFP) verdiği bilgilerde, kazanın kesin nedenleri ve yaralı sayısı hakkında henüz detaylı veri bulunmadığı ifade edildi.

Kazanın nedeni çığ olabilir

İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS), trenin Goppenstein ile Brig şehirleri arasında sefer yaptığını duyurdu. İsviçre basınında yer alan haberlere göre, kaza anında trende yaklaşık 80 yolcu bulunuyor.

Federal Demiryolları (CFF) tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki bir çığ düşmesi nedeniyle Goppenstein ile Brig arasındaki tren trafiğinin 17 Şubat sabah saat 04.00'e kadar durdurulduğu belirtildi.

Bölgede ulaşım kesintiye uğradı

Kazanın meydana geldiği hatta seferlerin iptal edilmesiyle birlikte ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Trenin doğrudan bir çığ kütlesine mi çarptığı yoksa raylardaki kar birikintisi nedeniyle mi yoldan çıktığı henüz netlik kazanmadı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

İsviçre
