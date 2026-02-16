Güneydoğu'da kuraklıktan etkilenen şelaleler kar sularıyla canlandı

Yurdun geniş bölümünde etkili olan, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkileyen kar, su kaynaklarını canlandırdı.

Yeraltı suları karların erimesiyle beslenirken, kuraklıktan etkilenen şelale ve çağlayanların da yeniden akmasını sağladı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Maden Dağlarının sarp yamaçlarından çıkan yeni pınarlar şelaleye dönüşerek Atatürk Baraj Gölü'ne dökülüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçmiş yıllarda yağış azlığı ve kuraklık nedeniyle kuruyan, bu yıl ise yağışlarla yeniden canlanan yörede "Emrud travertenleri" olarak bilinen su kaynağı da çağlayanlar ve şelaleler oluşturarak akıyor.

Ayrıca önceki yıllarda kuruma noktasına gelen Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı üzerinde bulunan onlarca irili ufaklı çağlayan ve şelale de yeniden coşkun akmaya başladı.

Dronla görüntülenen şelaleler ve çağlayanlar tarımsal üretim ve canlı yaşamı için de umut oldu.