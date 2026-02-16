Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
AA 16.02.2026 12:49

Güneydoğu'da kuraklıktan etkilenen şelaleler kar sularıyla canlandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli tarım ve turizm kentlerinden Diyarbakır ve Mardin'de etkili olan kar yağışları kuraklıktan etkilenen şelale ve çağlayanlara adeta can suyu oldu.

Güneydoğu'da kuraklıktan etkilenen şelaleler kar sularıyla canlandı
[Fotograf: AA]

Yurdun geniş bölümünde etkili olan, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkileyen kar, su kaynaklarını canlandırdı.

Yeraltı suları karların erimesiyle beslenirken, kuraklıktan etkilenen şelale ve çağlayanların da yeniden akmasını sağladı.

Güneydoğu'da kuraklıktan etkilenen şelaleler kar sularıyla canlandı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Maden Dağlarının sarp yamaçlarından çıkan yeni pınarlar şelaleye dönüşerek Atatürk Baraj Gölü'ne dökülüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçmiş yıllarda yağış azlığı ve kuraklık nedeniyle kuruyan, bu yıl ise yağışlarla yeniden canlanan yörede "Emrud travertenleri" olarak bilinen su kaynağı da çağlayanlar ve şelaleler oluşturarak akıyor.

Güneydoğu'da kuraklıktan etkilenen şelaleler kar sularıyla canlandı

Ayrıca önceki yıllarda kuruma noktasına gelen Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı üzerinde bulunan onlarca irili ufaklı çağlayan ve şelale de yeniden coşkun akmaya başladı.

Dronla görüntülenen şelaleler ve çağlayanlar tarımsal üretim ve canlı yaşamı için de umut oldu.

