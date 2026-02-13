Kaçak avcılar 107 milyon lira ceza ödedi

Avcılık, tüm dünyada artık terk edilen bir alışkanlık olmasına rağmen, özellikle popülasyonu aşırı artan türleri kontrol altında tutmak için sınırlı bir oranda gerçekleştirilebiliyor. Buna rağmen bilinçsiz kişiler tarafından kaçak yolla avlanma girişimleri ise ağır cezalarla sonuçlanıyor.

107 milyonu aştı

Türkiye’de avcılık konusundaki denetimleri Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) yerine getiriyor. Hem süre hem sezon hem de tür sınırlarına uymadan avcılık yapmaya, doğal hayata ve canlılara zarar vermeye kalkışanlara yönelik sıkı denetim var.

DKMP bünyesinde görev yapan 2 bin 498 av koruma memuru, tüm yıl boyunca yaban hayatında görev yapıyor. Kaçak avcıların işi eskiye göre daha zor çünkü koruma memurlarından bir şekilde kaçmayı başarsalar bile, Türkiye geneline yayılmış 2 bin 449 fotokapan tarafından kolayca yakalanıyorlar. Ayrıca DKMP’ye ait 40 dron, ulaşılması güç coğrafi alanlarda havadan gözetleme yapıyor.

78 milyon ceza, 107 milyon tazminat

2003-2025 yılları arasında 123 bin 342 kişiye kaçak avcılık nedeniyle 268 milyon 880 bin lira idari para cezası uygulandı. Bunlardan 29 bin 942 kişi de toplam 4 milyar 180 milyon lirayı aşan tazminat ödemek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz yıl kaçak avcılıkla ilgili yakalanan kişi sayısı 7 bin 73 olurken, idari para cezası miktarı 78 milyon 216 bin lirayı aştı. Toplam tazminat miktarı ise 107 milyon 668 bin lira olarak gerçekleşti.

1 Anadolu Parsı’na 45 milyon lira tazminat

Bakanlık, denetimi 7/24 saat sürdürüyor ancak caydırıcı olması için idari para cezaları yanında tazminatlar da oldukça yüksek tutuluyor. Kaçak avcılık yapanların özellikle ağır cezalar aldığı konuların başında “türü tehlike altında olan” hayvanlar geliyor.

Türkiye’de Anadolu Parsı avlayan birinin ödeyeceği tazminat 45 milyon lira. Doğu yaban koyunu, Anadolu yaban koyunu avlamak 8 milyon 700 bin lira, Çizgili sırtlan avlamak 3 milyon 600 bin, karakulak, vaşak 870 bin, Alageyik 720 bin, Kızıl geyik 580 bin, yaban kedisi, saz kedisi avlamak 290 bin lira tazminat ödemeyi getiriyor.

Denizlerde de benzer bir durum var. Akdeniz foku avlayana 120 bin, su samuru avlayana verilen tazminat cezası ise 100 bin lira. X

Denetim ve cezalar caydırıcı oldu

Denetim ve cezalar, kaçak avcılık yapmaya çalışanlar üzerinde caydırıcı etki gösterdi. 2020 yılında 8 bin 243 kişiye idari para cezası uygulanırken, 2025’te 7 bin 73 kişiye düştü. 2023’te bu rakam 6 bin 368’e düşmüştü.

Kaçak avcılık yapanların tüfeklerine ve araçlarına da yine yasayla el konuluyor. Hayvanın postu ya da doldurulmuş hali bulunduğunda da bu cezalar avlanırken yakalanmış gibi uygulanıyor.