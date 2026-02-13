Hafif Sağanak Yağışlı 8.7ºC Ankara
Gündem
AA 13.02.2026 14:20

İletişim Başkanı Duran, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı

İletişim Başkanı Duran doğru, tarafsız ve kamu yararını gözeten yayıncılık anlayışıyla görev yapan tüm radyo emekçilerinin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

İletişim Başkanı Duran, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda radyonun, haberin, bilginin ve kültürün en samimi ve en köklü iletişim araçlarından biri olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Dijitalleşen dünyaya rağmen güvenilir, hızlı ve erişilebilir yapısıyla toplumsal hafızamızı canlı tutmaya, insanları ortak bir ses etrafında buluşturmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bu yana milletimizin sesi ve gönül köprüsü olan radyolarımız, kriz anlarında, afetlerde ve her türlü zorlu koşulda vatandaşlarımıza ulaşarak önemli bir kamusal sorumluluğu yerine getirmiştir. Bu vesileyle doğru, tarafsız ve kamu yararını gözeten yayıncılık anlayışıyla görev yapan tüm radyo emekçilerimizin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

ETİKETLER
Radyo Burhanettin Duran
