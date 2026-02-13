Hafif Sağanak Yağışlı 8.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 13.02.2026 14:16

Bakan Yumaklı: Olumsuzlukların yaşandığı illerde ekiplerimiz çalışmalarımız sürüyor

Bakan Yumaklı, sağanağın etkili olduğu illerde vatandaşların ve üreticilerin yanlarında olacaklarını söyledi. Yumaklı, "Devletimiz tüm imkânlarıyla sahadadır. Süreci yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yurdum birçok şehrinde etkili olan sağanak yağışlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, "İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Manisa, Konya, Isparta ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, ülkemizin çeşitli yerlerinde etkili olan sağanak, fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Yumaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Olumsuzlukların yaşandığı illerde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, ilk andan itibaren vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olası olumsuzluk yaşanabilecek illerimizde de ekiplerimiz teyakkuz hâlindedir ve gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Devletimiz tüm imkânlarıyla sahadadır. Süreci yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz"

