Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.02.2026 13:32

İletişim Başkanı Duran: İsrail'in Batı Şeria'daki adımı uluslararası hukukun açık ihlalidir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da "arazi kayıt süreci" adı altında attığı adımların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek, "Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı reddediyor, şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: İsrail'in Batı Şeria'daki adımı uluslararası hukukun açık ihlalidir
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in işgali kalıcılaştırmaya dönük girişimlerine tepki gösterdi.

İsrail'in bu adımının insanlığın ortak vicdanına aykırı olduğunu vurgulayan Duran, "Bu, soykırım politikasının ve uygulamalarının devamıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, şöyle devam etti;

Bu tür girişimler, bölgedeki adaletsizliği daha da derinleştirmekte; barış umutlarını, bölgesel huzuru ve güvenliği bilinçli şekilde hedef almaktadır. Filistin halkının tarihi ve hukuki haklarını yok sayan, demografik ve hukuki yapıyı değiştirmeyi amaçlayan bu yaklaşım, bölgede kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olacaktır. Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı reddediyor, şiddetle kınıyorum.

Uluslararası topluma çağrı

Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluğu durdurmak ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışı tesis etmek için sorumluluk alması elzemdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, uluslararası hukuka ve insan haklarına dayalı adil bir çözümün savunucusu olmaya, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını savunmaya devam edeceğiz.

ETİKETLER
Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Bakan Güler, Libya Genelkurmay Başkan Vekili en-Nemruş'u kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:02
BakanıFidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Suud ile görüştü
14:03
İşgalci İsrail, 1967'den beri ilk kez Kudüs'ün sınırlarını genişleten bir yasa dışı yerleşim kuruyor
13:45
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davasında ara karar
13:33
Bakan Güler, Libya Genelkurmay Başkan Vekili en-Nemruş'u kabul etti
13:18
Yeni yıl sıcak başladı: Ocak ayı ortalaması 3,6 derece oldu
12:53
Güneydoğu'da kuraklıktan etkilenen şelaleler kar sularıyla canlandı
Endonezya'da aileler Ramazan ayı öncesinde mezarlıklara ziyarette bulundu
Endonezya'da aileler Ramazan ayı öncesinde mezarlıklara ziyarette bulundu
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ