İletişim Başkanı Duran: İsrail'in Batı Şeria'daki adımı uluslararası hukukun açık ihlalidir

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in işgali kalıcılaştırmaya dönük girişimlerine tepki gösterdi.

İsrail'in bu adımının insanlığın ortak vicdanına aykırı olduğunu vurgulayan Duran, "Bu, soykırım politikasının ve uygulamalarının devamıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, şöyle devam etti;

Bu tür girişimler, bölgedeki adaletsizliği daha da derinleştirmekte; barış umutlarını, bölgesel huzuru ve güvenliği bilinçli şekilde hedef almaktadır. Filistin halkının tarihi ve hukuki haklarını yok sayan, demografik ve hukuki yapıyı değiştirmeyi amaçlayan bu yaklaşım, bölgede kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olacaktır. Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı reddediyor, şiddetle kınıyorum.

Uluslararası topluma çağrı

Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluğu durdurmak ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışı tesis etmek için sorumluluk alması elzemdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, uluslararası hukuka ve insan haklarına dayalı adil bir çözümün savunucusu olmaya, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını savunmaya devam edeceğiz.