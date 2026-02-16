İstihbarat Çalışmaları Kış Okulu Programı başladı

İstihbarat Çalışmaları Kış Okulu Programı’nın açılışında konuşan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Akademi’nin kuruluş amaçlarından birinin Türkiye’de disiplinlerarası bir istihbarat topluluğu oluşturmak olduğunu belirterek, istihbarat çalışmalarının yalnızca güvenlik alanlarıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

Köse, farklı disiplinlerden gelen katılımcıların, istihbarat ve strateji alanında düşünen ve üreten yeni paydaşlar haline gelmesinin önemini ifade etti.

Üç gün boyunca akademik paylaşımlar devam edecek.