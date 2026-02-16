Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
Eğitim
TRT Haber 16.02.2026 14:47

İstihbarat Çalışmaları Kış Okulu Programı başladı

Milli İstihbarat Akademisi tarafından ilki düzenlenen İstihbarat Çalışmaları Kış Okulu Programı, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen öğrencilerin katılımıyla başladı.

İstihbarat Çalışmaları Kış Okulu Programı başladı

İstihbarat Çalışmaları Kış Okulu Programı’nın açılışında konuşan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Akademi’nin kuruluş amaçlarından birinin Türkiye’de disiplinlerarası bir istihbarat topluluğu oluşturmak olduğunu belirterek, istihbarat çalışmalarının yalnızca güvenlik alanlarıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

Köse, farklı disiplinlerden gelen katılımcıların, istihbarat ve strateji alanında düşünen ve üreten yeni paydaşlar haline gelmesinin önemini ifade etti.

Üç gün boyunca akademik paylaşımlar devam edecek.

Milli İstihbarat Akademisi
