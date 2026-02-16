Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.02.2026 16:03

Deprem bölgesinde geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen mükelleflerce 17 Şubat'a kadar verilmesi gereken 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerin verilme ve ödeme süresinin 9 Mart'a uzatılması kararlaştırıldı.

Deprem bölgesinde geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin duyurusu, Başkanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep hali sona eren (cirosu 2,5 milyon liranın altında olan) mükelleflerce 17 Şubat gün sonuna kadar verilmesi gereken 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık ) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 9 Mart Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

ETİKETLER
Vergi Deprem Gelir İdaresi Başkanlığı
Sıradaki Haber
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:15
Kredi kartı limitlerinde yeni dönem hazırlığı
16:13
Araştırma: Uyumadan önceki son 3 saat yemek yememek kalp sağlığını iyileştirebilir
16:05
İşgalci İsrail Refah Sınır Kapısı'ndan sadece 455 hasta ve refakatçinin çıkışına izin verdi
16:12
KAAN’ın yeni prototipleri sahnede: Neler değişti?
15:59
İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakının önünü açan "devlet arazisi" kavramı ne anlama geliyor?
16:12
CHP’de Görele Belediyesi krizi
Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan okulda hasar tespit çalışması yapıldı
Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan okulda hasar tespit çalışması yapıldı
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ